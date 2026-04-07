„Ein gewonnener Punkt“: Schrader rettet TSV in der Nachspielzeit

Es sind Spiele wie diese am Ostermontag, die den Amateurfußball in seiner reinsten Form zeigen: vergebene Großchancen, ein Platzverweis, wechselnde Führungen und ein Schlusspunkt, der die mitgereisten Anhänger in Ekstase versetzte. Nach der herben 1:7-Niederlage gegen Wendezelle zeigte die Mannschaft von Benjamin Weiß die geforderte Reaktion, auch wenn der Weg zum Punktgewinn steiniger war als nötig.

Das rächte sich im zweiten Durchgang. Mit dem ersten gefährlichen Angriff markierte Lukas Wuttke in der 54. Minute das schmeichelhafte 1:0 für den Aufsteiger. Die Antwort der Gäste folgte jedoch prompt: Nur drei Minuten später verursachte Lauingen durch ein Handspiel auf nicht nur einen weiteren Elfmeter, sondern kassierte zudem die Rote Karte. Louis Otto behielt diesmal die Nerven und glich zum 1:1 aus.

Von Beginn an gab der TSV Schwicheldt den Ton an. Mit frühem Pressing setzte man die Hausherren unter Druck und erarbeitete sich eine Feldüberlegenheit, die sich zwangsläufig in Chancen widerspiegelte. „Wir haben in der ersten Halbzeit zwei, drei hundertprozentige Torchancen, laufen einmal allein auf den Torwart zu“, analysierte Trainer Benjamin Weiß nach der Partie. Doch die mangelnde Effizienz – gekrönt durch einen verschossenen Elfmeter – verhinderte die verdiente Führung. Lauingen-Bornum hingegen fand offensiv praktisch nicht statt.

Die „Gier“ als taktisches Hindernis

Trotz einer halben Stunde in Überzahl verlor Schwicheldt in der Folge den Faden. Statt die nummerische Überlegenheit geduldig auszuspielen, agierte die Weiß-Elf zu überhastet. „Wir waren zu gierig auf das zweite Tor und haben dabei das Verteidigen vergessen“, konstatierte Weiß kritisch. Die Quittung folgte in der 77. Minute, als der eingewechselte Nick Behrendt die Unterzahl der Hausherren vergessen machte und zum 2:1 für Lauingen traf.

In der Schlussphase warf Schwicheldt alles nach vorne. Als die reguläre Spielzeit bereits abgelaufen war, segelte in der 96. Minute eine letzte verzweifelte Flanke in den gegnerischen Strafraum. Die Lauinger Defensive konnte den Ball nicht klären, und Timo Schrader vollendete per Volley zum vielumjubelten 2:2-Endstand.

Blick auf die Tabelle: Ein verzerrtes Bild

„Trotz allem muss man sagen: Wir müssen es viel erwachsener spielen, mit viel mehr Geduld, gerade in Überzahl“, bilanzierte der Coach, schob aber versöhnlich hinterher: „Am Ende des Tages war es ein gewonnener Punkt. Da muss man auch erst einmal etwas mitnehmen.“

In der aktuellen Tabelle der Bezirksliga 2 Braunschweig belegt der TSV Schwicheldt nun mit 21 Punkten den zehnten Rang. Das Bild bleibt jedoch verzerrt: Während die Konkurrenz teils bereits 20 oder 21 Partien absolviert hat, stehen für den TSV erst 16 Spiele zu Buche. Mit diesem Polster an Nachholspielen im Rücken bleibt der Klassenerhalt das realistische Ziel, sofern die Mannschaft die von Weiß geforderte „Reife“ in den kommenden Wochen schneller auf den Platz bringt.