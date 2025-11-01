"Ein gewonnener Punkt" - Dietmar Hirsch ordnet MSV-Remis ein

Umkämpft, intensiv und ziemlich anstrengend war das Spitzenspiel der 3. Liga zwischen dem VfL Osnabrück und dem MSV Duisburg. Nach 90 Minuten trennten sich die Teams torlos. Zumindest ein kleines Erfolgserlebnis gab es für die Zebras, die aufgrund der zeitgleichen Niederlage des FC Energie Cottbus die Tabellenspitze zurückerobern konnten. Das sagen die Trainer Timo Schultz und Dietmar Hirsch nach Abpfiff.

Dietmar Hirsch: "Für uns ist es ein gewonnener Punkt. Osnabrück war sehr stark und besonders in der zweiten Halbzeit dominant. Wir waren in den ersten 30 Minuten gut drin, ohne richtig zwingend zu werden. Bei Umschaltmomenten war Osnabrück immer gefährlich. Beim Foul an Simon Symalla kurz vor der Pause müssen wir einen Elfmeter bekommen. Dann könnten wir mit einer Führung in die Pause gehen. Später war der Platz schwer zu bespielen und es hat enorm viel Kraft gekostet. Wir haben mit viel Leidenschaft verteidigt, nehmen den Punkt mit und sind damit insgesamt zufrieden. Bei der Auswechslung von Simon habe ich den Schiedsrichter gefragt, warum er kein Foul gepfiffen hat. Er hat nur einen Kontakt gesehen, es aber nicht als foulwürdig eingeschätzt. Nun ja, wenn man verletzt runter muss..."

Timo Schultz: "Die erste Halbzeit war sehr ausgeglichen, wir haben zwei, drei gute Umschaltmomente, sind dann glücklich, dass wir den Elfmeter gegen uns nicht kriegen. Nach der Pause haben wir gute Chancen herausgespielt. Den Vorwurf den wir uns machen müssen ist, dass wird den Ball nicht im Tor untergebracht haben, dass der Ball nie mal über die Linie gekullert ist. Gegen eine starke Duisburger Mannschaft haben wir einen Punkt mehr auf dem Konto."