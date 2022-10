Ein gewonnener oder zwei verlorene Punkte?

Wieder mal war ein Spitzenspiel auf dem Arlets angesagt. Heute zu Gast, der FC Mönchaltdorf, welcher doch zu den besseren Mannschaften in der Gruppe gehört.

Der Start der Tösstaler war dieses Mal verhalten und so gab es auf beiden Seiten fast keine nennenswerten Chance zu vermelden.

In der 11. Minute setzte Kubilay Koca dem aber ein Ende und spielte einen Zauberpass in die Füsse von Aluia, welcher den Torhüter ausliess und zur umjubelten Führung einschoss.

Der FC Mönchaltdorf führte die feinere Klinge, hatte aber in der ersten Halbzeit keine nennenswerten Chancen zu verzeichnen.

In der 43. Minute setzte sich Wüst auf der linken Seite durch, legte rüber zu Koca, welcher den Ball nicht richtig beherrschen konnte... Cerin Palladino war aber bereit und schoss aus gut 20 Meter zur 2-0 Führung. Dieser Spielstand war auch gleichbedeutend mit dem Pausenpfiff.

Die Trainer von Mönchaltdorf, Duft und Radovanovic, schienen in der Pause die richtigen Worte gefunden zu haben. Der FC Mönchaltdorf spielte in der zweiten Halbzeit ein Powerplay und kam zu vielen Hochkarätigen Chancen, welche vorerst alle durch Sutter oder das Aluminium zunichte gemacht wurden. Cialdella hatte noch die Möglichkeit das dritte Tor zu erzielen, scheiterte aber am Gästekeeper.