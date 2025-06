Ein gerechtes Unentschieden – Punkteverteilung zum Abschluss 1:1

Zum letzten Spieltag der Saison empfing SV AKM Köln die Zweitvertretung von SV Zollstock. In einer umkämpften Partie trennten sich beide Mannschaften am Ende mit einem gerechten 1:1-Unentschieden.

Nach einer torlosen ersten Halbzeit nahm das Spiel in den letzten Minuten ordentlich an Fahrt auf. In der 80. Spielminute brachte Armin Kechavarz die Hausherren verdient mit 1:0 in Führung. Doch SV Zollstock II zeigte Moral und kam nur fünf Minuten später zum Ausgleich: A. Klein traf in der 85. Minute zum 1:1-Endstand.

Mit dem Unentschieden schließt SV AKM Köln die Saison auf dem 9. Tabellenplatz ab – ein solides Ergebnis, das auf eine engagierte Spielzeit zurückblicken lässt. Die Mannschaft bedankt sich bei den Fans für die Unterstützung über die gesamte Saison hinweg.

Im Hintergrund laufen bereits die Planungen für die kommende Spielzeit auf Hochtouren. Spieler, Trainerteam und Verantwortliche sind motiviert, in der neuen Saison erneut anzugreifen und die nächsten Schritte in der Entwicklung des Vereins zu gehen.