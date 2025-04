Ein gerechtes Unentschieden

„Heute sind zwei formstarke Teams aufeinandergetroffen“, sagte Frederique Casper, Trainer des SV Rott nach intensiven 90 Minuten und ergänzte: „Ich denke, was war ein verdientes Unentschieden.“ Sein Gegenüber Daniel Formberg sah seine Elf in den ersten 45 Minuten besser, aufgrund der ausgeglichenen zweiten Hälfte ging das Resultat aus seiner Sicht ebenfalls in Ordnung.

Beide Teams starteten forsch in die Partie. Schon nach zwei Minuten holten die Gastgeber die erste Ecke heraus, die jedoch ohne Ertrag blieb. Nach vier Minuten flog ein Volleyschuss von Rotts Stefan Savic knapp vorbei. Nur zwei Minuten später griffen die Gäste schnell über rechts an, Olaife Orolade verzog aus elf Metern. Es blieb munter in den ersten Minuten. In der 10. Minute musste dann das 1:0 fallen. Raspos Pascal Schneider flankte, Jan Herrmanns Kopfball konnte Gästekeeper Markus Schäfer entschärfen. Der Ball kam zu Delany Arigbe, der jedoch über das verwaiste Tor zielte.

Danach gönnte sich die Partie eine Auszeit. In der 30. Minute verletzte sich Brands Moritz Pomp ohne gegnerische Einwirkung am Knie, die Partie wurde kurz unterbrochen. „Wir hoffen, dass es nicht allzu schlimm ist“, gab Daniel Formberg seinem Spieler Genesungswünsche mit auf den Weg. Nach der Wiederaufnahme hatte erneut Delany Arigbe die Führung auf dem Fuß. Er tankte sich durch und kam unter Bedrängnis zum Abschluss, fand jedoch in Markus Schäfer seinen Meister.