„Ein gerechtes 1:1“ – MTV Wolfenbüttel teilt Punkte mit Lüneburg

Nach zwei Auftaktsiegen in der Oberliga Niedersachsen hat der MTV Wolfenbüttel erstmals Federn gelassen. Gegen den Lüneburger SK Hansa reichte es vor 250 Zuschauern auf der Meesche nur zu einem 1:1 (1:1). Trainer Deniz Dogan sprach hinterher von einem „gerechten Ergebnis“.
Die Partie begann mit einem Rückschlag: In der 26. Minute brachte Malte Meyer die Gäste in Führung. Doch nur fünf Minuten später glich Blerian Halimi nach einem Getümmel im Strafraum aus. Der MTV dominierte zwar über weite Strecken mit 71 Prozent Ballbesitz, schaffte es aber nicht, im letzten Drittel die nötige Gefahr zu entwickeln.
„Wir haben es nicht geschafft, unsere spielerische Qualität durchzusetzen“, bilanzierte Dogan. „Gerade im letzten Drittel fehlten die klaren Aktionen, Lüneburg hat das mit seiner Kompaktheit sehr gut gemacht.“
In der Schlussphase musste der MTV sogar noch um den Punkt bangen, als die Gäste nach Umschaltmomenten gefährlich wurden. „Wenn man ehrlich ist, hätten wir hinten raus auch noch ein zweites Gegentor kriegen können“, räumte Dogan ein. "Vielleicht haben wir Lüneburg ein Stück weit unterschätzt.“
Am Ende blieb es beim 1:1 – eine Punkteteilung, die aus Sicht des Trainers in Ordnung geht und den MTV ungeschlagen, aber etwas gebremst in den weiteren Saisonverlauf schickt.
MTV Wolfenbüttel – Lüneburger Sport-Klub Hansa 1:1
MTV Wolfenbüttel: Ömer Güzel, Steffen Suckel, Blerian Halimi, Fabian Henke, Felix Lange, Jonas Klöppelt (46. Hadi Abou-Raya), Nils Göwecke, Marvin Oktay (57. Yannick Könnecker), Maximilian Moslener (46. Andre Linek), Konrad Vollbrecht (75. Lasse Homann), Ben Böder - Trainer: Deniz Dogan - Trainer: Michael Nietz
Lüneburger Sport-Klub Hansa: Haris Zlomusica, Nico Hübner, Raphael Thinius, Tom Joshua Muhlack, Wilson Alex Pinto Coelho Junior, Marian Kunze, Tomek Pauer, Per Lasse Schmidt (65. Nick Tappe), Leon Perera, William Monteiro Magnus Francisco, Malte Meyer (75. Tjark Dörr) - Trainer: Tarek Gibbah
Schiedsrichter: Jonah Fichtner - Zuschauer: 250
Tore: 0:1 Malte Meyer (26.), 1:1 Blerian Halimi (31.)