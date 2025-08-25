– Foto: Steffi Rathje

„Ein gerechtes 1:1" – MTV Wolfenbüttel teilt Punkte mit Lüneburg Halimis Treffer reicht nicht zum dritten Sieg – Dogan hadert mit fehlender Durchschlagskraft

Nach zwei Auftaktsiegen in der Oberliga Niedersachsen hat der MTV Wolfenbüttel erstmals Federn gelassen. Gegen den Lüneburger SK Hansa reichte es vor 250 Zuschauern auf der Meesche nur zu einem 1:1 (1:1). Trainer Deniz Dogan sprach hinterher von einem „gerechten Ergebnis“.

Die Partie begann mit einem Rückschlag: In der 26. Minute brachte Malte Meyer die Gäste in Führung. Doch nur fünf Minuten später glich Blerian Halimi nach einem Getümmel im Strafraum aus. Der MTV dominierte zwar über weite Strecken mit 71 Prozent Ballbesitz, schaffte es aber nicht, im letzten Drittel die nötige Gefahr zu entwickeln. Sa., 23.08.2025, 14:30 Uhr MTV Wolfenbüttel MTV Wolfenb. Lüneburger Sport-Klub Hansa Lüneburg SK 1 1

„Wir haben es nicht geschafft, unsere spielerische Qualität durchzusetzen“, bilanzierte Dogan. „Gerade im letzten Drittel fehlten die klaren Aktionen, Lüneburg hat das mit seiner Kompaktheit sehr gut gemacht.“ In der Schlussphase musste der MTV sogar noch um den Punkt bangen, als die Gäste nach Umschaltmomenten gefährlich wurden. „Wenn man ehrlich ist, hätten wir hinten raus auch noch ein zweites Gegentor kriegen können“, räumte Dogan ein. "Vielleicht haben wir Lüneburg ein Stück weit unterschätzt.“