„Ein Genuss“: Murnau glückt die Revanche und mischt im Meisterrennen mit

Murnau – Am Ende landete jeder bei Philip Jarosch. Der pflegt den Murnauer Fußballplatz, gelegen an der Poschinger-Allee, liebevoll „Wohnzimmer“ zu nennen. Sie haben es sich gemütlich eingerichtet in ihrer Drachenburg. „Es ist wirklich ein Genuss“, sagt Trainer Martin Wagner über die vielen Stammgäste, die Schickeria-Ecke mit den Edelfans, das Hüttchen mit den Köstlichkeiten und den guten Geist, der hier durchweht.

Vor der Saison, erzählt der Trainer, haben sie sich vorgenommen, dass kein Gegner dieses Territorium einnehmen darf. Nach mittlerweile elf Spielen in der Landesliga hat noch immer kein Gast in Murnau gewonnen. „Für uns ist der Platz zur Festung geworden“, betont Wagner. Gegen Aubing holten die Drachen die Zähler 25 bis 27 daheim, revanchierten sich mit einem 2:0-Erfolg für das Hinspiel (0:2).

Jarosch hatte nach dem Abpfiff viele Hände zu schütteln. Er ist die Stimme des Erfolgs, alleine weil sein Organ so laut und einprägsam Woche für Woche über das Feld hallt. Er ist aber auch das Gesicht des Landesligazweiten, weil er den Fußball verkörpert, den sein Trainer verlangt. Leidenschaft ist das erste Wort, das sie in Murnau mit ihm verbinden. Seine Grätschen trennen nicht nur technisch überlegene Gegenspieler vom Ball, „sie reißen alle mit“, schwärmt Wagner. Und diesmal trat der Abwehrchef auch noch in neuer, höchst ungewohnter Rolle auf: als Siegtorschütze. Das 1:0 erzielte er per Kopf, erzählte hinterher, dass er bei der Flanke nicht einmal vom Boden abheben musste. Ja, an diesem Tag passte einfach alles.

Wer die Bilder aus dem August noch im Kopf hat, schüttelte sich schnell. Beide Teams haben nichts mehr mit ihrer früheren Version zu tun. Von dominanten Aubingern sah man nichts. Der TSV hat den Aufsteiger entschlüsselt. Anhand der Videobilder und der eigenen Referenzen war klar: das Zentrum, die Herzkammer und die Lunge der Münchner, galt es mit allen Mitteln abzusperren. Die Murnauer erledigten das mit Kopf, mit Taktik und mit einer immensen Bissigkeit. Wagner weiß: „Hat denen überhaupt nicht geschmeckt.“

Murnau hat mit dem Last-Minute-Tor Chancen, das Meisterrennen neu zu sortieren

Zur Wahrheit gehört auch, dass wie vor zwei Jahren, in diesem legendären letzten Bezirksliga-Duell der beiden Teams (2:1 für Murnau), das Spielglück deutlich auf die TSV-Seite kippte. Bereits nach 15 Minuten beförderte Schiedsrichter Felix Haggenmüller den Aubinger Verteidiger Kevin Nsimba mit Rot vom Feld. Das Foul an Sanel Dacic war unstrittig, die Farbe der Karte schon.

Aubing erkannte, dass sich der Murnauer den Ball zu weit vorgelegt hatte, ergo wahrscheinlich so oder so nicht alleine samt Ball vor dem Tor angekommen wäre. Murnau und der Referee argumentierten dagegen. Jarosch veredelte kurz danach mit seinem Treffer die annähernd perfekte Anfangsphase der Gastgeber, während die Gäste mit einer – letztlich nicht zu stemmenden – Hypothek belastet blieben. „Hat uns zu einer bärenstarken ersten Halbzeit verholfen“, lobt der Coach.

Ganz so souverän ging es nicht weiter, echte Gefahr aber zog nie auf. „Insgesamt herausragend wegverteidigt“, resümiert Wagner. Die Murnauer warteten geduldig auf den Moment des finalen Stoßes. Wieder war Dacic dabei: Er gewann sein Laufduell, bediente Fabian Erhard. Wenig später vermeldete der Stadionsprecher die Ergebnisse des Tages und damit das 2:2 der Hachinger, den nächsten Gegner der Murnauer. Nächste Woche haben sie die große Chance, das Meisterrennen wieder neu zu sortieren. Wagner sagt dazu: „Die Mannschaft hat sich das verdient.“