Ein Genuss für Augen und Ohren Anpfiff ins Leben: Das „Sing-Tanz-Rap-Act-Chorprojekt 2“ begeistert Kinder und Eltern gleichermaßen

Am Ende gab es tosenden Applaus. Natürlich, möchte man sagen, das hatten sich die Kinder natürlich auch mehr als verdient. "Ganz toll, was die Kids über die Woche auf die Beine gestellt und am Freitagnachmittag auf die Bühne gezaubert haben", sagte Dorothea Müller zum inklusiven "Sing-Tanz-Rap-Act-Chorprojekt 2!" von Anpfiff ins Leben am Hoffenheimer Standort.

27 Grundschulkinder im Alter von sieben bis zehn Jahren haben vom Dienstag nach Ostern bis Freitag jeden Tag gemeinsam Musik gemacht. Singen, Tanzen, Schauspielern und mit dem Körper musizieren – es war voller Körpereinsatz gefragt. Unter Federführung von Ralf Sutter, Leiter der Schönauer Musikschule, sowie Viola Bommer, erlebten die Kinder das Thema Musik auf vielfältige Art und Weise. Sechs Stunden am Tag verbrachten die kleinen Musikstars bei diesem beliebten Kinderferienprogramm, das zum zweiten Mal in Hoffenheim stattfand. "So eine Woche ist immer etwas Besonderes und macht viel Spaß, ist aber schon auch anstrengend", berichtete Müller. Die Koordinatorin des Hoffenheimer Pavillons erhielt Unterstützung von ihrer Kollegin Natalja Rausch sowie dem aktuellen FSJler Xavier und dessen Vorgängerin Lena. Neben dem Einstudieren der Stücke bastelten die kleinen Teilnehmer manches Musikinstrument, wie zum Beispiel das Kazoo, ein kleines Membranophon, selbst.

"Osterhasenschokoladentwist", "Regenbogenlied", "Klabautermann", "Hallo, Herr Zirkusdirektor", oder "Knille Knalle Mausefalle", die verschiedenen Lieder hatten laute, leise, schnelle und langsame Töne. Müller sagte: "Was ich besonders beachtlich fand, war die Tatsache, dass die Kinder sämtliche Texte auswendig gelernt und frei vorgetragen haben." Das taten sie am Freitagnachmittag in der Sporthalle am Großen Wald bei der Vorführung, zu der Eltern, Großeltern und Geschwisterkinder zahlreich erschienen sind. "Heute darf jeder mit einem Lächeln nach Hause gehen", so Müller mit dem passenden Abschluss zu einer begeisterungsfähigen Ferienwoche.