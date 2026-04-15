Ein Geniestreich reicht: Eintracht siegt bei Istiklal von Alex Heilemann · Heute, 13:36 Uhr · 0 Leser

Der FC Eintracht München hat im Auswärtsspiel beim SV Istiklal einen wichtigen 1:0 Erfolg eingefahren und sich damit wieder auf Rang zwei der Tabelle geschoben. In einer umkämpften Partie auf Augenhöhe waren Torchancen zunächst Mangelware. Beide Teams agierten diszipliniert und ließen defensiv wenig zu, sodass sich das Spielgeschehen überwiegend im Mittelfeld abspielte.

Der entscheidende Moment folgte in der 37. Minute: Nach einem Freistoß aus aussichtsreicher Position übernahm Angelo Hauk Verantwortung – und überraschte alle. Mit einem flachen Schuss unter der Mauer hindurch ließ er dem Torhüter keine Chance und brachte die Eintracht mit 1:0 in Führung. Nach dem Seitenwechsel erhöhte Istiklal den Druck, doch die Gäste verteidigten kompakt und ließen kaum klare Chancen zu. Mit großem Einsatz und mannschaftlicher Geschlossenheit brachte die Eintracht den knappen Vorsprung über die Zeit.