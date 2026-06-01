Ein gelungener Nachmittag für den DJK Waldram

Alles rausgehauen haben die Waldramer zum Abschluss bei ihrem 2:0-Erfolg in Peißenberg. Jakob Münster (re., mit Johannes Bahnmüller) hatte den Führungstreffer erzielt. – Foto: Rudi Stallein

Da haben sich die Waldramer Fußballer den Wunsch ihres Trainers offensichtlich zu Herzen genommen. „Das Spiel hat nicht den Anschein gehabt, dass es um nichts mehr geht“, freute sich Benedikt Buchner nach dem 2:0-Erfolg seiner DJK bei Absteiger TSV Peißenberg. Noch einmal „alles raushauen und 40 Punkte vollmachen“, hatte der Coach gefordert, um so eine insgesamt anständige Spielzeit in der Erinnerung nicht von der Niederlagenserie in der Rückrunde prägen zu lassen. Und das gelang dem Tabellensechsten auch eindrucksvoll.

„Das war sehr vernünftig – ein sehr, sehr guter letzter Auftritt“, zog Buchner nach Spielschluss ein zufriedenes Resümee. Seine Truppe habe „ordentlich Gas gegeben“, sei „super in die Zweikämpfe gekommen“ und stellte mit einem schnellen Doppelpack die Weichen früh auf Sieg. Acht Minuten waren gespielt, als Julian Höllrigl nach einem Solo über die linke Seite von der Grundlinie auf den ersten Pfosten ablegte, wo Jakob Münster, dem sein Coach einen „super Laufweg“ attestierte, zum 1:0 einschob. Zwei Minuten später nickte Abdel Kabbaj einen Eckball zum 2:0 für die Gäste ins Netz.