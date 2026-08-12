„Ein geiler Pokal-Abend“ – A-Klassist SG Baiernrain demütigt Bezirksligist Holzkirchen Fußball Totopokal von Rudi Stallein · Heute, 17:00 Uhr · 0 Leser

Die Vorentscheidung: Florian Schlickenrieder (li.) erzielte kurz vor der Pause das 3:0. Am Ende gewann die SG Baiernrain das Pokalduell gegen Holzkirchen mit 4:0. – Foto: Rudi Stallein

Im Totopokalfinale der Gruppe Ost schlägt der Underdog aus der A-Klasse den höherklassigen TuS Holzkirchen vor 250 Zuschauern. Thomas Puscher trifft doppelt – und nach 76 Minuten fliegt ein Holzkirchner mit Gelb-Rot vom Platz.

Als der Unparteiische zum letzten Mal in seine Pfeife blies, brandete Beifall auf, wie er am Sportplatz an der Leonhardikirche lange nicht gehört wurde. Die meisten der rund 250 Zuschauer am Spielfeldrand outeten sich in dem Moment als Fans der Spielgemeinschaft, die soeben eine „super, super, super Leistung“ (Trainer Damir Delic) abgeliefert hatte. Der Underdog aus der A-Klasse hatte im Totopokalfinale der Gruppe Ost Bezirksligist TuS Holzkirchen mit einem 4:0-Sieg gedemütigt. Auch wenn die von Verletzungssorgen geplagten Gäste nach eigenen Angaben „auf dem Zahnfleisch dahergekommen“ waren, so wurde Co-Trainer Michael Scherer schnell bewusst: „Es läuft etwas verkehrt, wenn die A-Klassen-Mannschaft jeden Zweikampf gewinnt.“ Von Einsatzwillen, Kampfgeist und Laufbereitschaft der Gastgeber konnten sich die Holzkirchner einiges abschauen. „Wir haben gesagt, wir lassen uns nicht hinten reindrängen, wir pressen, holen uns die Bälle“, erläuterte Damir Delic die eigene Taktik, die vom ersten Moment an sichtbar war. Vor allem Seppi Kirmair und Valentin Müller sorgten mit enormem Dampf auf den Flügeln immer wieder für Unruhe am TuS-Strafraum.

Zwar hatten die Gäste durch Martin Hegyesi nach knapp zehn Minuten die erste Torchance, die Torhüter Anton Glattenbacher zunichte machte. Dann wackelte auf der Gegenseite das Tor nach einem krachenden Schuss von Müller an die Unterkante der Latte. 18 Minuten waren gespielt, als Müller im Holzkirchener Strafraum zu Boden ging: Thomas Puscher verwandelte den Elfmeter sicher zum 1:0. Der Rückkehrer vom TuS Geretsried erzielte auch den zweiten Treffer: Ein scharf getretener Eckball flutschte durch etliche Beine ins Zentrum, wo Puscher freistehend zum 2:0 einschob. Wenige Minuten vor der Pause hielt Florian Schickenrieder aus 16 Metern einfach mal drauf – 3:0. „Die erste Halbzeit war überragend“, stellte Damir Delic fest. „Holzkirchen hatte überhaupt keine Idee, hat nur lange Bälle geschlagen.“ Das änderte sich erwartungsgemäß im zweiten Durchgang, in dem die Gäste optisch ein Übergewicht erspielten, aber kaum eine zwingende Torchance. Einzig der eingewechselte Elias Schnier forderte SG-Keeper Glattenbacher zu einer weiteren starken Reaktion (60.) heraus. Als Holzkirchens Leonard Faluyi in der 76. Minute mit Gelb-rot frühzeitig vom Platz musste, war die Partie längst entschieden. Den Schlusspunkt setzte der eingewechselte Johannes Rothbauer mit dem schönsten Tor des Spiels: Ein Freistoß aus dem Halbfeld landete bei Seppi Kirmair, der halbhoch auf die Fünfmeterraumlinie zurücklegte, wo Rothbauer den Ball direkt nahm – 4:0.