Zuzenhausen (l. Dominik Zuleger) muss sich gegen Reichenbach auf einen hochmotivierten Gegner einstellen. – Foto: Siegfried Lörz

Ein gefährlicher Gegner kommt Verbandsliga +++ Zuzenhausen will sich gegen Reichenbach nach oben arbeiten

In Zuzenhausen gab es zum ersten Mal überhaupt in dieser Runde zwei Spiele in Serie ohne Niederlage. Nun kommt mit dem TSV 05 Reichenbach ein direkter Konkurrent aus dem hinteren Tabellendrittel. Anpfiff im Häuselgrundweg ist am Samstag um 15.30 Uhr. Ein Dreier ist die Grundvoraussetzung, um den beschwerlichen Weg in sichere Tabellengefilde fortzusetzen.

Der Anspruch ist ein anderer, aber vorerst gilt es einfach viele Punkte zu sammeln, um die unliebsamen Abstiegsränge weit hinter sich zu lassen. "Wir hatten Anpassungsschwierigkeiten und es hat ganz einfach gedauert, bis wir das spielen konnten, was wir wollten", sagt Tobias Schattschneider. Zuzenhausens Sportlicher Leiter ist nach vier Punkten aus den vergangenen beiden Spielen etwas optimistischer, was nicht zuletzt an der sich stabilisierenden Defensive liegt. Er erläutert: "Nur ein Gegentor beim Waldhof und gegen Pforzheim zusammengerechnet, gibt uns natürlich ein Stück weit Sicherheit zurück."