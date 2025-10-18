Ein gefährlicher Gegner kommt

In Zuzenhausen gab es zum ersten Mal überhaupt in dieser Runde zwei Spiele in Serie ohne Niederlage. Nun kommt mit dem TSV 05 Reichenbach ein direkter Konkurrent aus dem hinteren Tabellendrittel. Anpfiff im Häuselgrundweg ist am Samstag um 15.30 Uhr. Ein Dreier ist die Grundvoraussetzung, um den beschwerlichen Weg in sichere Tabellengefilde fortzusetzen.
Der Anspruch ist ein anderer, aber vorerst gilt es einfach viele Punkte zu sammeln, um die unliebsamen Abstiegsränge weit hinter sich zu lassen. "Wir hatten Anpassungsschwierigkeiten und es hat ganz einfach gedauert, bis wir das spielen konnten, was wir wollten", sagt Tobias Schattschneider.
Zuzenhausens Sportlicher Leiter ist nach vier Punkten aus den vergangenen beiden Spielen etwas optimistischer, was nicht zuletzt an der sich stabilisierenden Defensive liegt. Er erläutert: "Nur ein Gegentor beim Waldhof und gegen Pforzheim zusammengerechnet, gibt uns natürlich ein Stück weit Sicherheit zurück."
In den verbleibenden sechs Begegnungen bis zur Winterpause wünscht sich Schattschneider mehrere Dreier: "Wir müssen jetzt kontinuierlich punkten, um die Distanz auf die Abstiegsränge zu vergrößern und dafür sehe ich uns auf einem guten Weg." Wenn das gelingen sollte, könnte sich der FC in der Rückrunde kurz schütteln und jene nutzen, um doch noch ein ordentliches Übergangsjahr hinzulegen.
Am Samstag gegen Reichenbach ist ein großer Wille gefragt, denn die Gäste kommen als bislang bester Aufsteiger, der alles dem großen Ziel Klassenerhalt unterordnet. Da gilt es dagegenzuhalten und deshalb ist es sicher nicht von Nachteil, dass mit Routinier Dennis Bindnagel der erfahrenste Verbandsliga-Kicker überhaupt wieder im Abwehrzentrum seinen Mann steht. Die beiden jüngsten Partien mit eben jenem einen Gegentor sind ganz eng mit der Rückkehr des 46-Jährigen verbunden.