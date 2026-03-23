„Ein Geduldsspiel" – Aschheim siegt zum fünften Mal in Folge Bezirksliga Ost von Guido Verstegen · Heute, 09:30 Uhr · 0 Leser

Der FC Aschheim befindet sich weiter in der Erfolgsspur. – Foto: Marc Marasescu

Der FC Aschheim gewann 4:2 in Saaldorf. Die Mannschaft bleibt damit seit elf Partien ungeschlagen und jagt Spitzenreiter Forstinning.

Dank eine Energieleistung haben die Bezirksliga-Fußballer des FC Aschheim die Auswärtsaufgabe beim SV Saaldorf souverän gelöst und sitzen Spitzenreiter VfB Forstinning (3:2 beim SV Miesbach) weiterhin im Nacken. Das 4:2 war der fünfte Sieg hintereinander für den Rangzweiten, der seit nunmehr elf Partien ungeschlagen ist, das beste Auswärtsteam der Liga stellt (31 Punkte) und zudem in der Rückrunden-Tabelle ganz oben steht (17 Punkte). Gestern, 14:00 Uhr SV Saaldorf SV Saaldorf FC Aschheim FC Aschheim 2 4 Abpfiff Nachdem Teeo Pejazic nach einem Zuspiel von Hannes Wimmer die erste Großchance für die Gäste vergeben hatte, profitierten diese bei ihrer 1:0-Führung von einem Saaldorfer Eigentor. Didier Nguelefack hatte Pejazic bedienen wollen, und Marco Hofmann bugsierte den Ball über die Linie (39.). Unmittelbar vor dem Pausenpfiff ließen sich die Aschheimer bei einem Standard überraschen und gingen nach dem Gegentreffer von Felix Großschädl (45.+1) mit einem 1:1 in die Kabine.