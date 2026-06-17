Ein gebürtiger Ratinger rückt ins Tor von 04/19

Möller wechselt nach Ratingen – Foto: TSV Meerbusch

Ratingen 04/19 hat den ersten Zugang für die neue Saison in der Oberliga unter Vertrag genommen: Paul Möller kommt aus der U19 des TSV Meerbusch. Der 1,93 Meter große Torwart hat in der vergangenen Saison auch schon zwei Oberliga-Einsätze hinter sich und ist nach dem Abgang von Sam Koch und dem Karriereende von Dennis Raschka, der 04/19 als Torwart-Trainer erhalten bleibt, der erste Herausforderer der Nummer eins Marvin Gomoluch, der seinen Vertrag verlängert hat.

Möller hatte eine Top-Ausbildung

Ratingen ist Möllers Geburtsstadt. Der 19-Jährige, der in der B-Jugend zwei Jahre bei Borussia Dortmund ausgebildet wurde und auch bei Rot-Weiß Oberhausen in der U19 war, sagt: „Ich freue mich als gebürtiger Ratinger sehr auf die neue Aufgabe und das erste Jahr im Herrenbereich bei Ratingen 04/19. Ich möchte mit der Mannschaft den nächsten Schritt gehen, um mich persönlich weiterzuentwickeln.“

Der Sportliche Leiter Frank Zilles, der mit Cheftrainer Damian Apfeld an der Kaderplanung für die neue Saison arbeitet, erwidert: „Wir freuen uns sehr über Pauls Zusage. Er ist Ratinger und hat in seiner noch jungen Karriere schon einigen Topklubs angehört und dort eine Top-Ausbildung erhalten. Er wird sich nach und nach weiterentwickeln und eine feste Größe in unserem Verein einnehmen.“ Möller hat zunächst für zwei Jahre bei 04/19 unterschrieben.