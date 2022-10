"Ein gebrauchter Tag" - Klatsche für Oberweikertshofen in Illertissen Sammer-Elf geht unter

Am Freitag war die Freude bei Trainer Sammer noch riesengroß, als sich mit Maximilian Schuch, Adrian Wolf, Alexander Greif, Fabio Gonschior und Osman Yontar einige Spieler fit zurückmeldeten. Doch wie sich im Spiel schnell herausstellen sollte, waren diese Akteure doch noch nicht im Vollbesitz ihrer Kräfte. „Viele haben doch noch den grippalen Infekt in sich getragen“, sagte Sammer. Anders konnte er sich die Niederlage nicht erklären.

Oberweikertshofen – Konnte die Elf von Trainer Dominik Sammer bei der Saisoneröffnung die Regionalliga-Reserve gerade noch mit 1:0 in Schach halten, so gerieten die grippegeschwächten Weikertshofener diesmal mit der höchsten Saison-Niederlage gehörig unter die Räder. „Heute hat uns Illertissen gezeigt, wo der Hammer hängt“, meinte ein enttäuschter Sportleiter Uli Bergmann. Die bayerisch-schwäbischen Gastgeber aus dem Landkreis Neu-Ulm zogen durch den Sieg auch noch in der Tabelle an Weikertshofen vorbei auf Platz fünf.

In einer lange ausgeglichenen ersten Halbzeit schlug Illertissen kurz vor der Pause gleich doppelt zu. Robin Glöckle und Jan Konrad trafen zur 2:0-Halbzeitführung. „Das hat sehr wehgetan zu diesem Zeitpunkt“, so Sammer. In den zweiten 45 Minuten wollte der SCO vieles besser machen: die Abstände kleiner halten, aggressiver am Mann verteidigen, mehr kommunizieren und offensiv dynamischer werden. „Und dann kriegst du kurz nach dem Wiederanpfiff das 0:3“, so Sammer.

Danach habe die Mannschaft die Flügel hängen lassen, bemerkte Bergmann. „Für uns war es ein gebrauchter Tag“, meinte ein niedergeschlagener Sammer. „Heute haben wir unser Auswärts-Gesicht gezeigt, dass wir leider zu oft in dieser Saison gezeigt haben.“ Es sei ein Auf und Ab in dieser Saison, so Sammer weiter. „Mal sorgen wir für Furore, und dann kriegen wir wieder in so einem 50:50-Spiel die Hütte voll.“

Er versprach: „Wir werden aber die richtigen Schlüsse draus ziehen, werden konsequent an uns arbeiten und wieder zurück in die Erfolgsspur finden.“ Für das kommende Heimspiel am 5. November gegen den TSV Jetzendorf fordert auch Bergmann von den Spielern Wiedergutmachung. (Dieter Metzler)