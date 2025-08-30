Ein gebrauchter Tag für Eintracht Bad Kreuznach

BAD KREUZNACH. Das war eine heftige Klatsche, die Bad Kreuznachs Verbandsliga-Fußballer in der Südpfalz kassierten und die schmerzende Erinnerungen hervorrief. Mit 0:5 (0:2) unterlag die SG Eintracht beim FC Bienwald Kandel – und damit mit dem gleichen Ergebnis, mit sie vor etwas mehr als drei Jahren an gleicher Stelle in die Landesliga abgestiegen waren.

Dieses Spiegelbild aus dem Geschichtsbuch interessierte Thorsten Effgen hiernach freilich recht wenig. Zu sehr war er beschäftigt mit der Aufarbeitung der Geschehnisse. Dabei gab sich der Eintracht-Trainer äußerst fatalistisch. „Es gibt eben solche Spiele da kommt irgendwie alles zusammen. Vor daher geht das diesmal in Ordnung.“

Unabhängig von einigen Rückschlägen reichten allerdings vor allem nur 45 ordentliche Minuten nicht, „erst recht nicht in dieser Verbandsliga“. Und so lagen die Gäste zur Pause durch die Tore von Christian Liginger (44.) und Arianit Uka (45.+3) auch verdient 0:2 hinten, wobei dem zweiten Gegentreffer in der Nachspielzeit ein klares Foulspiel eines Kandelers vorausgegangen war.

Vor beiden Toren musste die Eintracht jeweils wichtige Stützen verletzt vom Platz nehmen. Jan Wingenter wurde am Kopf getroffen und verließ nach ein paar Minuten vorsichtshalber den Kunstrasen (38.). Yannik Wex konnte aufgrund von heftigen Adduktorenproblemen nicht weiterspielen. „Diese frühen Umstellungen haben für uns das Ganze natürlich deutlich verschlechtert“, haderte der Coach. Den Hauptausschlag hätten allerdings Abstimmungsschwierigkeiten defensiv wie offensiv gegeben. „Ein klarer Rückschritt gegenüber dem 0:0 gegen Waldalgesheim in der Vorwoche.“

In die zweite Hälfte kamen die Gäste trotz allem verbessert und mit taktischen Umstellungen, doch gerade als der Anschlusstreffer nur noch eine Frage der Zeit zu sein schien, konterte Kandel eiskalt. Liginger sorgte mit dem 3:0 aus stark abseitsverdächtiger Position („Er wollte erst gar nicht mehr zum Ball.“) für die Vorentscheidung (67.). Zuvor hatten Deniz Darcan, Malik Schäfer und David Molnar allesamt gute Chancen liegen gelassen.

Auf das 5:0 (Karim Mathis, 88.) kam es schlussendlich schon gar nicht mehr an. Schlimmer war da schon die Rote Karte gegen den 20 Minuten zuvor erst eingewechselten Deniz Kaan Wolf (78.). Der 21-Jährige soll angeblich einen Gegenspieler beleidigt haben. Thorsten Effgen betont: „Aus unserer Sicht sind diese Vorwürfe haltlos, auch wenn der Schiedsrichter wohl recht bekommen wird.“

Daniel Pflüger könnte Hoffnungsträger werden

Unglückliche Gegentore, frühe Verletzungen, strittiger Platzverweis – es kam einiges zusammen. Und so wartet die Eintracht nach fünf Spielen auf den ersten Dreier. Was tun, Trainer? „Wir werden einfach weitermachen, stehen natürlich jetzt schon mit dem Rücken zur Wand. Es war klar, dass es eine Herausforderung wird. Wir sind aber immer noch in der Findungsphase, müssen junge Spieler entwickeln. Und dieser Weg wird auch noch von weiteren Rückschlägen gepflastert sein.“

Die Bad Kreuznacher, die vor einem Jahr mit 12 Punkten auf Platz drei standen, hoffen, dass sie zumindest von weiteren Verletzungen verschont bleiben. Ein Hoffnungsträger könnte Daniel Pflüger (31) werden, der nach seiner Rückkehr bereits für die „Zweite“ gespielt hat. „Er wird aber noch Zeit brauchen.“ So wie die gesamte Mannschaft.

Eintracht: Basting – Brunswig, Blenske, Heinrich, Drees – Baumann, Schäfer (75. Chirivi), Wex (45.+2 Strunk), Wingenter (38. Molnar) – Cinar (58. Wolf), Darcan.





