Ein gebrauchter Tag für die Holzheimer SG Daheim gegen den VfB Homberg hätten die Oberliga-Kicker der Holzheimer SG einen großen Schritt Richtung Klassenverbleib machen können. Doch daraus wurde nichts, vor allem wegen einer Szene. von RP / David Beineke · Heute, 15:30 Uhr · 0 Leser

Kapitän Kultscher muss durch eine rote Karte vom Platz – Foto: Hubert Wilschrey

Nach erfolgreichen Wochen mit elf Punkten aus fünf Spielen schlägt das Pendel für die Holzheimer SG im Abstiegskampf der Oberliga gerade wieder in die andere Richtung aus. Auf das 1:4 bei ETB SW Essen vor Ostern folgte am Sonntagnachmittag eine bittere 0:3 (0:1)-Heimniederlage gegen den VfB Homberg. Durch einen völlig gebrauchten Tag verpassten es die Neusser somit, einen großen Schritt Richtung Klassenverbleib zu machen, indem sie den Vorsprung auf den einstigen Regionalligisten auf neun Punkte ausbauen. Stattdessen haben sie jetzt nur noch drei Zähler mehr als Homberg und die SF Baumberg, die nun den ersten Abstiegsplatz einnehmen.

Der Kapitän muss früher duschen gehen Das wichtige Spiel stand für die Holzheimer schon deswegen unter keinem guten Stern, weil die ohnehin schon angespannte Personalsituation durch den Ausfall von Jonas Theuerzeit, der sich in Essen verletzt hatte, noch schwieriger wurde. Und die Lage verschärfte sich im Spiel weiter, als Routinier Robert Wilschrey mit muskulären Problemen vom Feld und damit auch die Abwehrformation umgestellt werden musste. Konnten die Gastgeber die intensive Partie aber trotz aller personellen Verwerfungen bis dahin immerhin noch offen halten, ereignete sich der absolute Stimmungskiller kurz vor Ende der ersten Spielhälfte. Da war es nämlich Torwart und Kapitän Johannes Kultscher, der im Randbereich des Strafraums beim Klärungsversuch eines hoch abgesprungenen Balls gegen einen Homberger äußerst rüde zu Werke ging. Das hatte eine Rote Karte für ihn und einen Elfmeter zur Folge. Diese Chance zur Führung ließen sich die Gäste, die bis Sonntag noch kein Rückrundenspiel hatten gewinnen können, nicht entgehen. Ein Tor, das sich als echter Wirkungstreffer für die Holzheimer herausstellte. Denn in der neuen Konstellation gerieten sie gegen nach der Pause sichtbar aufs Tempo drückende Gäste phasenweise mächtig ins Schwimmen. Da hatten sie es einigen starken Paraden von Ersatzkeeper Ryuji Kuwajima und der Abschlussschwäche der Homberger zu verdanken, dass die Entscheidung zugunsten des VfB nicht schon viel früher fiel. „Ich kann meinen Jungs keinen Vorwurf machen. Sie haben nicht aufgesteckt und bis zum Schluss alles versucht“, meinte HSG-Coach Jesco Neumann.