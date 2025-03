Ein gebrauchter Tag für den FC Bramsche 09

Nach acht Jahren beim FC Bramsche beendet Heino van den Berg im Sommer seine Trainertätigkeit dort. Er strebt aktuell keine neue Trainertätigkeit an. Er wolle mehr Reisen und vor allem seine Söhne Colin und Bennet bei Eintracht Rheine in der Oberliga Westfalen unterstützen. Dort war er vor einigen Jahren noch selber als Spieler aktiv, nachdem der Angestellte in der Direktion der Provinzial Versicherung AG Münster zuvor für den VFL Osnabrück in der 2. Bundesliga und Preussen Münster in der Regionalliga auf Torejagd gegangen war.