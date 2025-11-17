Ein gebrauchter Tag

Die Hausherren dominierten über weite Strecken die Partie, besaßen klare Chancenvorteile, wirkten griffiger in den Zweikämpfen und überzeugten mit einer geschlossenen Mannschaftsleistung. „Gegen einen guten Gegner, der unbedingt gewinnen wollte haben wir verdient verloren, eine gute Viertelstunde nach der Halbzeit war da zu wenig, unser Torwart Julian Knoll hat uns lange im Spiel gehalten, nach vorn ging kaum etwas, der Platzverwies war sicher der Knackpunkt, das reicht dann einfach nicht um zu punkten“, so ein enttäuschter 09-Trainer Martin Hauswald.

Nach kurzer Abtastphase übernahmen die Hausherren die Spielkontrolle, während die Arnstädter zunächst kein Bein auf den Platz bekamen, keine Durchschlagskraft in der Offensive entwickelten und ideenlos agierten. So konnten sich die Gäste bei ihren Torwart Julian Knoll bedanken, der sie mit tollen Paraden vor einem Rückstand bewahrte. Nach Vorlage von Fuchs scheiterte Peuker in aussichtsreicher Position an Knoll (6.). Graham setzte sich auf dem Flügel durch, seine Hereingabe erreichte Lehmann, dessen Schuß noch geblockt wurde (22.). Erneut war es dann Peuker, welcher freistehend Knoll nicht bezwingen konnte (38.).

Zu Beginn des zweiten Abschnitts fanden die Nullneuner besser in die Partie und erzielten Torgefahr. Janes Grünerts Distanzschuß zischte knapp über das Tor (50.), dann passte Grünert von links nach innen, dort verpassten sowohl Dustin Messing und Patrick Hädrich nur um Haaresbreite (58.). Diese Phase erwies sich jedoch als Strohfeuer, fortan waren die Hausherren wieder am Drücker. Als Arnstadts Hans Oeftger innerhalb von zwei Minuten die Ampelkarte erhielt (69.), erzielten die Einheimischen prompt den Führungstreffer. Aus dem Gewühl heraus, in Folge einer Hereingabe ließ Lehmann Keeper Knoll keine Abwehrmöglichkeit (71.). Weida legte nach, Peuker traf nach Vorarbeit Grahams zur Entscheidung (77.). Den Schlußpunkt setzte Torjäger Lehmann, der nach starker Parade Knolls gegen Graham den Abpraller über die Linie drückte (84.).