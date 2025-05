Ein gebrauchter Tag...

Nach dem langersehnten Auswärtssieg am vergangenen Wochenende in Rothenstein, musste sich der VfR Bad Lobenstein am vergangenen Sonntag vor heimischer Kulisse mit 0:2 gegen den VfB Apolda geschlagen geben. Vor allem die untypischen Fehler im Spielaufbau brachten die Mannschaft von Trainer Riccardo Aust immer wieder ins Hintertreffen.

