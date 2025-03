Ein gebrauchter Tag

Doch weit gefehlt, die Hausherren agierten selbstbewusst, beeindruckten die Nullneuner durch ihren Kampfgeist, und kompromisslosem Zweikampfverhalten. So verdienten sich die Einheimischen den langersehnten Dreier, auch auf Grund der klareren Torchancen und gefährlichen Standards. „Der Kontrahent war griffiger, kam über den Kampf, kreierte mehr Torchancen und hat am Ende verdient gewonnen, bei uns war leider die Luft etwas heraus“ so Keeper und Torwarttrainer Christian Apel nach der Partie. Arnstadt hatte mehr Probleme mit der Umgewöhnung vom Kunstrasen auf Rasenplatz, konnte die gefährlichen Räume nicht so bespielen und besaß kaum klare Torgelegenheiten.

Der erste Durchgang verlief weitestgehend ausgeglichen, mit leichten Vorteilen für Schleiz. Die erste Möglichkeit zur Führung hatte der freistehende Dustin Messing auf dem Fuß, doch dessen Schuß aus spitzem Winkel parierte Torwart Groh (16.). Dann verfehlte Pohl nach Sa Flanke das Tor aus Nahdistanz (40.). In Folge einer Ecke und anschließendem Gewühl, kamen erst Eichelkraut, dann Pätz und Pohl zum Abschluß, ohne zu treffen (40.). In der Nachspielzeit zogen die Scheizer in Front, als Kühnel einen Freistoß in die Mitte schlug, dort spitzelte Pohl den Ball ins Tor (45.+1).

Zu Beginn des zweiten Durchgangs vergab Pohl freistehend die Chance auf das zweite Tor (52.), anschließend wurde Messing im letzten Moment einschußbereit gestört (58.). Nach einem langen Ball, folgendem Stellungsfehler spielte Pohl Torwart Knoll aus und schob ein (66.). Arnstadt drängte nun auf den Anschluß, so parierte Groh zunächst gegen Scheuring (78.), dann gegen Hädrich (90.+2), die in aussichtsreichen Positionen scheiterten. Den Schlußpunkt setzte Sluga, welcher nach Steckpass Nukovic leichtes Vollenden hatte (90.+4).