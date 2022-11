Ein gebrauchter Spieltag für Moosinning und Eching, Sechs Tore in Kranzberg Kreisliga Donau/Isar 2 kompakt

In der Kreisliga 2 hat das Spitzenduo Körner gelassen. Sowohl Moosinning II als auch Eching musste sich mit einer Niederlage geschlagen geben.

„Das tut fast schon weh, weil die Niederlage unnötig war“, ärgerte sich BSG-Spielertrainer Thomas Bachmaier. Denn „wir hatten die besseren und größeren Chancen. Zudem haben wir uns die ersten zwei Gegentore völlig unnötig geholt“. Im ersten Durchgang lieferten beide Teams ein recht schwaches Match ab – hüben wie drüben wenige Chancen. Zwar hatte Linus Hayer die Gäste recht früh in Führung gebracht – per Kopf nach einer Freistoßflanke (6.). Doch Thomas Bachmaier egalisierte bald mit einem abgefälschten Schuss (16.). Recht viel mehr passierte in diesem Kellerduell bis zur Pause nicht.

Es war ein vogelwildes Match, mit einem SV Kranzberg, der dreimal in Rückstand geraten war, aber noch einen Zähler holte. „Am Ende war das Unentschieden schon verdient, denn wer dreimal führt, muss am Ende auch gewinnen“, fasste es SVW-Coach Josef Heilmair zusammen. Dennoch, es wäre mehr drin gewesen für die Gäste, doch auch Kranzberg nutzte seine Chancen nicht konsequent. Goalgetter Christian Käser wurde über die Außen zunächst wunderbar in Szene gesetzt und vollendete (4.). Wenig später der Ausgleich: Nach einem zweimaligen Doppelpass landete das Leder im Zentrum, wo Basti Walter abschloss (23.). Doch nur eine Minute später führte Walpertskirchen erneut, nach einem langen Ball schaltete Luca Fellermeier gegen einen Verteidiger am schnellsten und vollstreckte.

Der muntere erste Durchgang ging weiter, den erneuten SVK-Ausgleich besorgte Thomas Kopp nach einem weiten Ball. Nun war Kranzberg am Drücker, doch Michael Kopp und Michael Ostermaier vergaben. Dafür führte erneut der SVW, Käser hielt aus 25 Metern einfach mal drauf (45.). Nach dem Seitenwechsel gaben die Hausherren nicht auf und kamen noch zum verdienten Ausgleich. Basti Walter hatte sich clever durchgesetzt, legte ab auf Michael Kopp, und der blieb eiskalt (55.). In der Schlussphase hatte Walpertskirchen dann den erneuten Siegtreffer auf dem Schlappen, doch Keeper Fabian Köppl hielt stark gegen Käser. Auch den Nachschuss brachten die Gäste nicht über die Linie.