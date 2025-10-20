Schwacher Auftritt von Warbeyen. – Foto: Pascal Derks

Ein gebrauchter Sonntag für den VfR Zweitligist VfR Warbeyen setzt seine Pleitenserie auf fremden Plätzen unfreiwillig fort. Das Unheil im Duell mit dem VfL Wolfsburg II startet schon nach wenigen Sekunden. Nach der Pause verletzt sich auch noch Jana Barbara. Verlinkte Inhalte 2. Frauen-Bundesliga VfR Warbeyen Wolfsburg II

Der VfR Warbeyen ist bei seinen Auswärtsspielen in der Zweiten Fußball-Bundesliga der Frauen weiterhin glücklos. Nachdem der Aufsteiger am vergangenen Wochenende vor heimischem Publikum in der Rolle des Herausforderers aufgegangen war und Favorit Borussia Mönchengladbach einen Punkt abgerungen hatte, gab es nun die nächste deutliche Auswärts-Niederlage beim Mitaufsteiger VfL Wolfsburg II. Und diese fiel mit dem 0:6 (0:5) erneut deftig aus. Das Unheil begann schon in der dritten Minute.

Platzverweis in der Anfangsphase Keine 180 Sekunden waren am Sonntagnachmittag gespielt, da sah VfR-Keeperin Lea Egbers die Rote Karte. Die Warbeyener Torhüterin war beim Versuch, einen zu kurz geratenen Rückpass von Rahel Lang zu erlaufen, zu spät gekommen und in die Wolfsburgerin Anny Kerim-Lindland hereingerauscht.

So wurde Ersatzkeeperin Ilse van Rheenen die undankbare Aufgabe zuteil, die restlichen 87 Minuten regulärer Spielzeit gegen nun erst recht mutig aufspielende Wolfsburgerinnen das Tor zu hüten. Nur zwei Minuten nach dem Platzverweis erzielte Linnea Saelen per Flachschuss den Führungstreffer für die Reserve des Rekordmeisters. In der 14. Minute war Ilse van Rheenen ebenfalls machtlos, als VfL-Kapitänin Maria Jonietz einen Freistoß aus rund 20 Metern im Winkel versenkte. Der VfR Warbeyen blieb in der Folge zwar bemüht, doch die Wolfsburgerinnen nahmen jede Einladung dankend an. Nach einem Ballverlust vor dem gegnerischen Strafraum ging es in der 22. Minute ganz schnell: Ein langer Ball von Maja Zielinska schickte Anny Kerim-Lindland ins Eins-gegen-eins-Duell mit Ilse van Rheenen. Die VfL-Stürmerin blieb siegreich und erhöhte auf 3:0.