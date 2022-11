Ein ganzes Dorf liebt und lebt den Fußballsport Pfater unterliegt in Großberg - Alle Spiele, alle Tore vom Wochenende

In der Saison 2021/22 schwebte der Verein lange Zeit in Abstiegsgefahr. Im Sommer rückten viele Talente aus der eigenen Jugend in den Herrenbereich auf. Diese konnten vor und einem Jahr einen großen Erfolg feiern. Als Kreisliga-Meister durfte sich das Team nämlich in der U19 Bezirksoberliga versuchen. In den neun Partien im Frühjahr 2022 blieb man zwar sieglos, holte aber immerhin drei Remis. „Die Jungs haben Erfahrungen gemacht, die ihnen niemand mehr nehmen kann“, berichtet Marco Jahn, der den Jahrgang 2003 seit der E-Jugend trainiert und gecoacht hat. „All unsere Nachwuchskicker machen sich gut im Herrenbereich. Unsere Zweite ist aktuell Erster in der B-Klasse 1. Spieler wie Kevin Beckmann, Andreas Mühlbauer, Christoph Zirngibl, Jakob Forstner, Felix Piendl oder Keeper Alexander Ebenbeck sind bereits ein fester Bestandteil unserer Ersten oder auf dem besten Weg dorthin.“ Mit Michael Diermeier wurde ein neuer Trainer, mit Tobias Trampnau ein neuer Co-Spielertrainer verpflichtet. Zudem kam vom FC Thalmassing der langjährige Bezirskliga-Spieler Stephan Zweckerl zum SVP. „Es herrscht Aufbruchstimmung. Aber natürlich steigt auch der Druck. In Pfatter wird der Fußball gelebt. Bei uns im Dorf merkt man es durchaus, ob am Sonntag die Fußballer gewonnen oder verloren haben. Unsere Fans wollen so viele Siege wie möglich, am besten ganz vorne mitmischen“, erklärt Marco Hahn, der beim letzten Kreisliga-Aufstieg 2016 als Spieler mit dabei war. Am Sonntag verlor die Elf mit 1:4 beim Spitzenreiter in Großberg. Pfatter ist aktuell mit 23 Punkten und einer ausgeglichenen Bilanz (6/5/6 bei 32:31 Toren) im gesicherten Mittelfeld zu finden.

„Insgesamt sind wir zufrieden mit dem bisher Erreichten. Vor der Spielrunde gaben wir Rang fünf aus. Auch wenn so mancher Fan noch von viele weiter oben träumt, muss jedem klar sein, dass wir uns in einem Umbruch befinden, dass unsere vielen jungen Spieler noch Erfahrungen im Herrenbereich sammeln müssen. Es war nicht zu erwarten, dass wir von elf auf eins klettern würden“, zeigt sich Hahn realistisch. Insgesamt ist er zufrieden, führte viele Gespräche und merkt, dass sich vieles zum Bessern hin verändert hat. „Michael Diermeier und Tobias Trampnau machen ebenfalls einen sehr guten Job, Max Ammer, der unsere Zweite übernommen hat, ebenfalls. Die Trainingsbeteiligung stimmt. Die Jungs sind mit ihren Trainern zufrieden“, so Hahn, der überzeugt ist, dass es „in die richtige Richtung“ geht. Mittelfristig möchte man durchaus ein Auge in Richtung Kreisliga richten. „Natürlich wäre es Mal wieder schön, Derbys gegen Wörth, Sünching oder Wiesent austragen zu dürfen. Aber uns allen ist klar, dass eine junge Mannschaft für ihre Entwicklung Zeit benötigt, die sie auch bekommen wird.“ Kommenden Sonntag möchte man gegen die SG Peising/Bad Abbach II noch den fünften Heimsieg in Folge feiern, bevor es in die wohl verdienter Winterpause geht.

Die Spiele vom Wochenende:

Tabellenführer Großberg (46) vergrößerte den Vorsprung auf die Verfolger auf neun Punkte. Oberndorf (37) wahrte den Vorsprung auf Sarching (30). Mötzing (13) verliert das Kellerduell gegen Harting (16) und ist nun alleiniger Letzter. Barbing (15) rutscht auf einen Abstiegsrang ab.

Peising/Bad Abbach II – Barbing 2:2

Schiedsrichter: Joshua Koriath. Tore: 0:1 Tobias Zellmer (21.), 1:1 Florian Gerhardinger (23.), 2:1 Matthias Schöberl (50.), 2:2 Tobias Zellmer (66. Elfmeter). Zeitstrafe: Joshua Solleder (89. Peising). Die SG Peising/Bad Abbach II (18) holt nach fünf Niederlagen in Folge wenigstens einen Punkt gegen Barbing (15). „Heute kamen wir zwar nicht über ein Unentschieden hinaus. Dafür war endlich die lang erhoffte Leistungssteigerung meiner Mannschaft zu sehen, die Hoffnung und Selbstvertrauen gibt“, zeigt sich SG-Coach Daniel Maaske optimistisch.