Ein ganzer Freundeskreis wechselt nach Klein-Winternheim

Trainer Enrico Gottwald (oben) freut sich auf zehn Neuzugänge auf einen Schlag. – Foto: Enrico Gottwald

Rechtzeitig zum Deadline Day Ende Januar hat der SV Klein-Winternheim seine Kaderplanung abgeschlossen. Das Besondere: Es ist die neue Saison, für die der B-Klassist bereits Klarheit geschaffen hat. Und das auf spektakuläre Weise. Denn gleich zehn Mann mit Unmengen höherklassiger Erfahrung kommen.

Paul Basel, Nick Zimmermann (beide TSG Bretzenheim), Moritz Breier, Nermin Fakovic und Paul Hofmann (alle TuS Marienborn), Aaron Klein, Leon Klein und Max Pflücke (alle Fontana Finthen) sowie die zuletzt vereinslosen Onur Özdugan und Jannik Czerwionka schließen sich dem SVK an. Ein Freundeskreis, auf einen Schlag.

Wie es dazu kam, welche Ziele der Verein nun verfolgt, was die Spieler motiviert hat, gemeinsam vor die Tore von Mainz zu wechseln, und wie es mit dem Sponsoring des Unternehmens Fakovic für die TuS Marienborn weitergeht, steht im Plus-Artikel der Allgemeinen Zeitung.