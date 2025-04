„Ein ganz wichtiger Sieg“: Jonathan Krukow schießt TSV Gilching-Argelsried Richtung Klassenerhalt

Die Erlösung ist nahe. Durch den ersten Comeback-Sieg der Saison am Samstag auf fremdem Platz (2:1 in Wolfratshausen) könnte sich der TSV Gilching-Argelsried schon bald endgültig gerettet haben.

Wie oft musste Christian Rodenwald in dieser Saison schon mächtig leiden, weil sich sein Fußball-Team trotz vieler Chancen nicht belohnt hat. Beinahe wäre es auch am Samstag wieder so gewesen. „Wir machen es oft einfach unnötig spannend“, sagte der Trainer des TSV Gilching-Argelsried nach dem 2:1 (0:1)-Erfolg beim Tabellennachbarn BCF Wolfratshausen.