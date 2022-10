"Ein ganz starker Auftritt von uns bisher"

FuPa: Vom Ergebnis her war es ein überzeugender Sieg gegen Kassel, mit einer Überzahl der Spatzen ab der 38. Minute. Wie ist Ihr Eindruck vom heutigen Spiel?



Wörle: Ich denke es war ein überzeugender und klar verdienter Sieg für uns, den wir vor allem in der 1. Halbzeit herausgespielt haben. Da haben wir unheimlich fulminant Fußball gespielt und haben einige Tempoaktionen nach vorne gehabt, wo wir uns auch die Tore herausgespielt haben. Da haben wir zudem die rote Karte gezogen, durch eine Aktion wo wir sie auch provozieren. Die Art und Weise wie wir es gemacht und verteidigt haben war sehr gut, zudem haben wir mit viel Elan + Energie gespielt. Das war dann mehr als die halbe Miete für das Spiel heute. In der 2. Halbzeit war es dann ein anderes Spiel, der Gegner stand sehr tief und wollte nicht mehr viel. Mit einem Mann mehr muss man geduldig bleiben und wir haben dann auch ein Tor nachgelegt. Es war ein rundum gelungener Tag für uns.





FuPa: Ein Drittel der Saison ist nun schon vorbei. Wie fällt das bisherige Saisonfazit aus?



Wörle: Wir sind nach 12 Spielen immer noch ungeschlagen, was für uns eine überragende Serie ist. Wir haben einige Punkte gesammelt und sind ganz vorne dran für den Moment. Ein ganz starker Auftritt bisher, das muss man einfach sagen. Aber für das können wir uns nicht viel kaufen, weil es letztendlich immer wieder darum geht wie wir die Gegenwart gestalten. Da ist jedes nächste Spiel einfach verdammt wichtig.





FuPa: Wen sehen Sie als größten Konkurrenten bzw. Verfolger für den weiteren Saisonverlauf?



Wörle: Ich denke das wird so bleiben wie bisher, die Saison ist noch lang. Wir haben in der Liga dieses Jahr und auch letztes alles mögliche erlebt. Dementsprechend schauen wir weiterhin von Spiel zu Spiel, wir versuchen unseren Job zu machen und der ist schwer genug. Die Konkurrenten sind die, die wir vor der Saison schon alle auf dem Schirm hatten.





FuPa: Der Kader ist nach einigen Verletzungssorgen nun wieder ziemlich komplett, es gibt nur noch wenige Verletzte. Zuletzt kehrten Romario Rösch und Dennis Chessa zurück. Wie sehr hilft das im Blick auf die nächsten Spiele?



Wörle: Glücklicherweise haben wir wieder einige Spieler zurückbekommen, die haben es gut gemacht und sich wieder gemeinsam mit unseren Athletik- und Rehatrainern rangearbeitet. Es ist unheimlich wichtig das wir wieder eine gute Gruppengröße haben, weil wir das auch im Training merken. Da ist einfach mehr Druck auf dem Kessel und es gibt auch mehr Konkurrenzkampf. So können wir auch wieder von der Bank nachschieben, das ist einfach wichtig für uns. Wir haben eine schwierige Phase überstehen müssen, in der wir einige Verletzte hatten, doch mittlerweile hat es sich wieder deutlich entspannt.