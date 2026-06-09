„Ein ganz krasser Cocktail“ – TuS-Aufstiegstrainer im Interview

Der Trainer für die späten Aufstiege: Die DJK Waldram II hatte Lukas Haustein (oben) in die Kreisklasse geführt, jetzt schaffte der 33-Jährige mit dem TuS Geretsried II den Sprung in die Bezirksliga. – Foto: Rudi Stallein

Herr Haustein, Sie sind nach dem Spiel in Wildsteig zuerst wie alle anderen in Richtung Spielfeld gestürmt, dann aber abrupt umgedreht und zurück zur Trainerbank marschiert?

Mit dem Aufstieg in die Bezirksliga feierte die U 23 des TuS Geretsried ihren bisher größten Erfolg. Maßgeblichen Anteil daran schreibt nicht nur Abteilungsleiter Ibro Filan dem Trainer Lukas Haustein zu: „Das war der beste Neuzugang in der Reserve.“ Der 33-Jährige war vor zwei Jahren von seinem Stammverein DJK Waldram ins Isarau-Stadion gekommen. Und es scheint, als sei er mit dem jetzigen Erfolg noch nicht zufrieden. „Ich habe das mal als Etappenziel festgemacht“, erklärte Haustein im Gespräch mit unserem Reporter Rudi Stallein schmunzelnd, „wir können uns ja immer noch weiterentwickeln.“

Ich bin erst mal zu Michael Fritz gegangen, meinem Co-Trainer. Er hat sehr viel geleistet, und wir sind ein richtig gutes Team geworden – deshalb wollte ich als Erstes zu ihm. Was die Emotionen angeht, das ist nach so einem Aufstieg nicht zu beschreiben. Ich kenne nichts Vergleichbares; was da für Hormone oder Adrenalinschübe durch den Körper fließen, das ist ein ganz krasser Cocktail (lacht).



(überlegt) Jein. Generell bin ich ein Mensch, der nur von Spiel zu Spiel schaut. Ich wusste in der Theorie, dass wir das Potenzial haben, jedes Spiel zu gewinnen. Wir waren ja im Jahr zuvor schon sehr nah dran – und das war damals nicht einfach. Dieses Mal waren die Voraussetzungen besser: Wir haben einen besseren Kader, wir haben ein besseres Trainerteam, dadurch, dass Michael Fritz dazugekommen ist. Dementsprechend wollte ich auch ein besseres Ergebnis als das Jahr davor. Aber so eine Meisterschaft als Ziel auszugeben, finde ich schwer, weil da soviel passieren kann.



Die letzten vier Wochen waren nochmal eine besondere Herausforderung – denn zwischendurch war der Lenggrieser SC dann der Tabellenführer?



Ich würde behaupten, die ganze Rückrunde war eine besondere Herausforderung. Immer Favorit zu sein und von den anderen Vereinen schon als designierter Aufsteiger hingestellt zu werden – mit diesem Druck umzugehen war auch neu für mich. Als ich vor zwei Jahren mit der Waldramer Reserve aufgestiegen bin, da waren wir eher die Jäger und sind mit einem Endspurt noch an den ersten Tabellenplatz gekommen.



Wenn man da die Parallele zieht zu Waldram: Dort der Aufstieg in die Kreisklasse im Endspurt, jetzt am letzten Spieltag – das scheint Ihnen zu liegen?



Ja, scheint so. (lacht) Ich hätte auch nichts dagegen gehabt, wenn das alles jeweils ein bisschen souveräner abgelaufen und schon ein bisschen früher klargewesen wäre. Aber wenn es so spannend ist, das ist nochmal eine besondere Gefühlsexplosion.



Blenden wir mal zwei Jahre zurück: Wie war Ihr Gefühl, als kurz nach Ihrer Verpflichtung gleich drei Spieler den Verein verlassen haben?



Die Anfangszeit war tatsächlich nicht leicht. Es gab ein paar Leute, die zugesagt hatten, aber dann doch nicht zur Verfügung standen. Da hatten wir ein paar Trainings, wo wir nur sechs bis acht Feldspieler waren. Das hätten wir ohne die Hilfe der Ersten Mannschaft nicht überlebt. Da bin ich Daniel Dittmann sehr dankbar, dass er das ohne Murren mitgemacht hat, und den Spielern natürlich auch.



Inzwischen hat sich nicht nur das Trainerteam verändert, auch der Kader ist ja massiv gewachsen. Wie ging das?



Gute Frage. Wir haben natürlich versucht, den Kader zu erweitern. Jeder, der einen Bekannten hatte, der Fußball spielt, hat den angesprochen, wie wohl er sich wo fühlt. Was wir der Mannschaft hoch anrechnen müssen, ist, dass sie nicht die Flinte ins Korn geworfen, sondern immer versucht hat, auch mit wenigen Leuten, ein gutes Training zu machen.



Ihr Kapitän Marc Thiess hat im Interview den besonderen Zusammenhalt im Team als wesentlichen Erfolgsfaktor hervorgehoben. Stimmen Sie dem zu?



Absolut. Zusammenhalt ist ein wesentlicher Aspekt. Hätte der Kern, der von Anfang an da war, keinen Bock auf das Projekt gehabt, wäre es relativ früh gescheitert. Und die neuen Leute, die dazugekommen sind, haben gesehen: Es passt hier, die Stimmung ist gut, die Symbiose zwischen Trainer und Mannschaft funktioniert. Die sind dann mit reingewachsen.

Gab es in diesen zwei Jahren Schlüsselmomente, wo es auch hätte in eine andere Richtung gehen können?



Ein Schlüsselmoment für mich persönlich war dieses 3:4 letztes Jahr in Ohlstadt. Das drittletzte Spiel, in der 89. Minute haben wir den 3:2-Führungstreffer geschossen und wussten, das wäre ein großer Schritt Richtung Relegation gewesen. Dann haben wir in der 92. und 94. Minute noch zwei Tore kassiert und verloren. Damit waren wir aus dem Aufstiegsrennen raus. Da war eine große Enttäuschung, aber für mich persönlich hat das einen Jetzt-erst-recht-Effekt entwickelt. Das war für mich so ein Moment zu sagen: Ich gebe jetzt noch mehr Gas. Das erste Jahr war, obschon es so schwer angefangen hatte, so geil, warum soll es nicht nächstes Jahr noch geiler werden.



Augenscheinlich mit Erfolg?



Ja, wir haben aus dem Ohlstadt-Spiel einige Lehren gezogen. In dieser Saison ist es uns gar nicht mehr passiert, dass wir ein spätes Gegentor gekriegt hätten. Das Spiel damals war für mich ein Wendepunkt. Auch für die Mannschaft, die sich vielleicht gesagt hat: Wir können es besser und das wollen wir nächstes Jahr zeigen.



Die erste Saison war, um Ihre Worte zu verwenden, geil. Die zweite war noch geiler. Was ist denn dann die Steigerung für die nächste Saison?



(lacht) Das ist eine gute Frage. Ich habe den aktuellen Zustand mal als Etappenziel festgemacht. So eine Entwicklung ist ja nie vorbei. In der Bezirksliga kommen andere Herausforderungen auf uns zu. Dieses Jahr mussten wir ständig das Spiel machen, nächstes Jahr müssen wir vielleicht überlegen: Wie spielen wir gegen einen Gegner, der uns spielerisch deutlich überlegen ist, was können wir da entwickeln? Das Highlight in der nächsten Saison ist für uns der Klassenerhalt. Das ist das nächste Ziel. Wenn wir das schaffen, ist es das nächste Geile.