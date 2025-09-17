Ein ganz hartes Stück Arbeit

Zwischenzeitlich war gar nicht klar, ob überhaupt genug Leute für eine Mannschaft zusammenkommen. "Dann hat der Verein kurzfristig noch ein paar Spieler verpflichten können und die Vorbereitung verlief erstaunlich gut", berichtet Rico Unser.
Der 33-Jährige, der bereits in seine sechste Saison als Spielertrainer des TSV Dühren geht, erwartet dennoch eine schwierige Runde. "Das Ziel bleibt nach wie vor der Klassenerhalt", sagt er und ergänzt, "das war vor Rundenstart unser Ziel und das wird es auch bleiben."
Das scheint nach den bisherigen Partien eine realistische Einschätzung zu sein, wobei die Aussagekraft der Tabelle mit Vorsicht zu genießen ist. Dühren hat als Tabellenvierzehnter erst drei Spiele absolviert, der nur einen Rang besser platzierte VfB Bad Rappenau dagegen schon deren fünf. Zwei verlegte Spieltage sind schuld daran, wobei die Dührener vergangenes Wochenende auf den TSV Ittlingen angewiesen waren.
"Wir haben samstags, nachdem drei weitere Spieler der Grippewelle zum Opfer gefallen sind, in Ittlingen angefragt, ob wir verlegen können", verrät Unser, der dem Kontrahenten dankbar für das kurzfristige Entkommen ist, "das hätte ganz sicher nicht jeder gemacht." Aufgrund der vielen Krankheitsfälle, weiteren Verletzten und Gesperrten, hätten dem TSV lediglich neun fitte Feldspieler für das Aufeinandertreffen mit dem Spitzenreiter zur Verfügung gestanden.
Bei allen schlechten Nachrichten, sind die bislang drei errungenen Punkte aus dem Heimspiel gegen den TSV Steinsfurt (2:1) keine schlechte Ausbeute. Unser weiß aus Erfahrung: "Das war für unseren neu zusammengewürfelten Haufen extrem wichtig, um nicht gleich zu viele Negativerlebnisse zu sammeln."
Am Donnerstag wäre es mal wieder Zeit für ein weiteres positives Erlebnis und das in einem waschechten Lokalderby. Die SG 2000 Eschelbach kommt die knapp vier Kilometer über den Himmelberg und das mit viel Selbstvertrauen. Am Sonntag hat der Aufsteiger einen zwischenzeitlichen 1:3-Rückstand gegen die SG Stebbach/Richen in den Schlussminuten in einen 4:3-Sieg gedreht. "Normalerweise tippe ich unsere Spiele immer für die RNZ-Vorschau, das lasse ich dieses Mal aber sein", schmunzelt Unser, der dem Nachbarn keine unnötige Motivationsspritze verabreichen möchte.
Eine weitere Veränderung in Dühren hat es im Trainerteam gegeben. Nachdem Marvin Ziegler aufgehört hat, ist der ehemalige Kapitän Justin Kroll als weiterer Co-Trainer zu Unser und dem weiteren Co. Bastian Mangold aufgerückt. Unser ist sehr glücklich darüber, dass Kroll, nachdem er wegen einer schweren Knieverletzung nicht mehr spielen kann, eine neue Aufgabe gefunden hat: "Justin nimmt mir sehr vieles außenherum ab und ist super engagiert bei der Sache."