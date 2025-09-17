Die Dührener (blau) sind trotz eines mittelgroßen Umbruchs ordentlich in die neue Saison gestartet. – Foto: Siegfried Lörz

Ein ganz hartes Stück Arbeit Kreisklasse A Sinsheim +++ Beim TSV Dühren kann es diese Runde laut Trainer Rico Unser, "nur um den Klassenerhalt gehen"

Zwischenzeitlich war gar nicht klar, ob überhaupt genug Leute für eine Mannschaft zusammenkommen. "Dann hat der Verein kurzfristig noch ein paar Spieler verpflichten können und die Vorbereitung verlief erstaunlich gut", berichtet Rico Unser.

Der 33-Jährige, der bereits in seine sechste Saison als Spielertrainer des TSV Dühren geht, erwartet dennoch eine schwierige Runde. "Das Ziel bleibt nach wie vor der Klassenerhalt", sagt er und ergänzt, "das war vor Rundenstart unser Ziel und das wird es auch bleiben." Das scheint nach den bisherigen Partien eine realistische Einschätzung zu sein, wobei die Aussagekraft der Tabelle mit Vorsicht zu genießen ist. Dühren hat als Tabellenvierzehnter erst drei Spiele absolviert, der nur einen Rang besser platzierte VfB Bad Rappenau dagegen schon deren fünf. Zwei verlegte Spieltage sind schuld daran, wobei die Dührener vergangenes Wochenende auf den TSV Ittlingen angewiesen waren.

"Wir haben samstags, nachdem drei weitere Spieler der Grippewelle zum Opfer gefallen sind, in Ittlingen angefragt, ob wir verlegen können", verrät Unser, der dem Kontrahenten dankbar für das kurzfristige Entkommen ist, "das hätte ganz sicher nicht jeder gemacht." Aufgrund der vielen Krankheitsfälle, weiteren Verletzten und Gesperrten, hätten dem TSV lediglich neun fitte Feldspieler für das Aufeinandertreffen mit dem Spitzenreiter zur Verfügung gestanden. Bei allen schlechten Nachrichten, sind die bislang drei errungenen Punkte aus dem Heimspiel gegen den TSV Steinsfurt (2:1) keine schlechte Ausbeute. Unser weiß aus Erfahrung: "Das war für unseren neu zusammengewürfelten Haufen extrem wichtig, um nicht gleich zu viele Negativerlebnisse zu sammeln."