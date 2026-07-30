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Der VfB Friedrichshafen ist in der zweiten Runde des WFV-Pokals ausgeschieden. Der Verbandsligist verlor im Zeppelinstadion vor 789 Zuschauern gegen den SSV Ulm 1846 Fußball mit 0:2. Als Außenseiter hielt die Mannschaft von Trainer Stephan Steinhauser die Partie lange offen und verteidigte bis zur 71. Minute das 0:0. Erst danach setzte sich der Regionalligist durch.

Steinhauser bewertet gegenüber FuPa den Auftritt seiner Mannschaft trotz des Ausscheidens positiv: „Insgesamt können wir mit dem Spiel sehr zufrieden sein. Wir haben versucht, das Spiel möglichst lange offen zu halten, mutig nach vorne zu spielen und Nadelstiche zu setzen. Leider entstand dann durch eine eher ungefährliche Situation das 0:1. Dennoch ein ganz großes Kompliment an die Mannschaft fur diesen Auftritt.“ Der VfB hatte damit genau jene Widerstandsfähigkeit gezeigt, die gegen einen höherklassigen Gegner nötig ist, um ein Pokalspiel möglichst lange offen zu halten.

Dass Friedrichshafen dem SSV Ulm über weite Strecken Probleme bereitete, stellte auch der Trainer heraus. „Wir haben uns gut gewehrt haben und den SSV Ulm vor eine Aufgabe gestellt haben. Grundsätzlich war die Resonanz aller Beteiligten und auch der Zuschauer sehr positiv.“ Der Abend endete sportlich zwar mit dem Aus, bot dem VfB aber eine Standortbestimmung, die Mut für die kommenden Aufgaben machen kann.

Vor dem Führungstreffer der Ulmer hatte Friedrichshafen auch selbst Möglichkeiten, in Führung zu gehen. „Wenn man sich die Chancenqualität anschaut, wäre ein Treffer durchaus verdient gewesen. Dennoch geht der Sieg für den SSV Ulm in Ordnung.“

Ulm mit Qualität, Friedrichshafen mit Intensität

Der VfB-Trainer sagte folgendes zum Regionalligisten der nach dem großen personellen Umbruch weiterhin auch noch an der Abstimmung arbeitet. „Ich habe eine Ulmer Mannschaft gesehen, die sehr viel individuelle Qualität hat und natürlich läuft zu diesem Zeitpunkt nicht alles rund. Grundsätzlich hat es unsere Mannschaft heute aber auch sehr gut gemacht.“

Blick auf Pfullendorf und Türkspor Neu-Ulm

Der VfB richtet den Blick nun auf die nächsten Aufgaben. Am Dienstag, 4. August, steht um 19 Uhr das nächste Testspiel beim SC Pufllendorf aus der Verbandsliga Südbaden an. Danach folgt am Samstag, 15. August um 15 Uhr, im Zeppelinstadion der Saisonauftakt in der Verbandsliga gegen den SC Türkspor Neu-Ulm.

Steinhauser sieht in der Leistung gegen Ulm einen Maßstab, ohne die Anforderungen der Liga zu unterschätzen. „Wenn wir es schaffen, diese Intensität regelmäßig auf den Platz zu bekommen, dann sind wir auf einem sehr guten Weg. Es wird definitiv wieder eine ganz harte Saison in einer sehr ausgeglichen liga.“ Nach dem Spiel war die Belastung spürbar. „Die Spieler waren nach dem Spiel platt und müde. Allzu lange ging es glaub nicht mehr.“