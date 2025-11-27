„Ein ganz dickes Kaliber“ – Wegberg-Coach Deuker warnt vor Frechen

Frechen hingegen musste in der Liga eine 0:2-Niederlage gegen Tabellenführer Bergisch Gladbach hinnehmen und im Mittelrheinpokal eine 1:3-Pleite in Hohkeppel verkraften.

Deuker: „Ein ganz dickes Kaliber, das zu uns kommt“

Beeck-Trainer Albert Deuker macht keinen Hehl daraus, dass er Frechen trotz der jüngsten Ergebnisse zur erweiterten Ligaspitze zählt. „Frechen ist ein ganz dickes Kaliber, das zu uns ins Waldstadion kommt. Okan und Sahin schaffen es jedes Jahr, diese Mannschaft mit jungen Spielern neu zu formen – und in dieser Saison sind sie im Ballbesitz sogar noch variabler geworden.“

Er erinnert daran, dass Frechen „mit starken Einzelspielern wie Stecker oder Torjäger Friesdorf“ jeden Gegner vor Probleme stellen könne. Deshalb, so Deuker, brauche sein Team eine absolute Maximalleistung: „Wir müssen über die gesamte Spielzeit hochkonzentriert, kompakt und absolut leidensbereit sein, wenn wir diese Prüfung bestehen wollen.“

Beeck geht mit hohem Selbstvertrauen in diese Aufgabe – aber eben auch mit dem Wissen, dass Frechen zu jenen Gegnern gehört, die jede Nachlässigkeit bestrafen können.

Özbay: „Ein Spiel der Details – und ein echtes Duell auf Augenhöhe“

Auf der anderen Seite erwartet Okan Özbay, dass seine Mannschaft in Wegberg vor einer der schwierigsten Auswärtsaufgaben der Hinrunde steht. „Wegberg präsentiert sich derzeit in starker Verfassung, defensiv sehr stabil und damit voll im Einklang mit den eigenen Ansprüchen. Wir wissen also genau, was auf uns zukommt.“

Er lobt nicht nur den Beecker Kader – „mit vielen regionalligaerfahrenen Spielern“ –, sondern auch das Umfeld: „Genau solche Spiele machen den Reiz aus. Wir freuen uns auf das Kräftemessen in einem schönen Stadion.“

Ein Aspekt, den Özbay mit Blick auf die eigene Ausrichtung betont, ist die Konsequenz im letzten Drittel: „Unser Kontakt muss drei Zentimeter weiter nach vorne als nach hinten gehen – an solchen Details arbeiten wir diese Woche besonders intensiv.“

Frechen wolle „häufiger und mit mehr Präsenz ins letzte Drittel kommen“ und die Chancen besser nutzen.

Mit Blick auf die Tabellenkonstellation – beide punkt- und praktisch torgleich – sieht er ein Kräftemessen, das in beide Richtungen kippen kann: „Um in Wegberg zu gewinnen, braucht man einen nahezu perfekten Tag. Es wird ein Spiel der Details. Für uns ist es ein Kräftemessen mit einer Topmannschaft, die extrem stabil wirkt. Der Reiz, dieses direkte Duell für sich zu entscheiden, ist dementsprechend groß.“

Personell bleibt die Lage angespannt: Anil Tasdemir, Leon Pingen und Tobias Zillken fallen sicher aus, Kerim Taskale ist krank, Miran Agirbas angeschlagen. Trotzdem hofft Özbay, „dass alle weiteren Spieler zur Verfügung stehen“.

Punktgleich, unterschiedlich im Trend, aber spielerisch auf Augenhöhe – bei diesem Duell können beide Fanlager auf ihre Kosten kommen.