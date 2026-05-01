„Ein ganz dickes Brett“: Thiede fordert Goslar heraus

– Foto: Jonas Roesner

Der FC Viktoria Thiede trifft am Sonntag auf den Goslarer SC, der als Tabellendritter zu den formstärksten Teams der Liga zählt. Nach der deutlichen 0:5-Hinspielniederlage steht Thiede vor einer sportlichen Bewährungsprobe gegen eine der offensivstärksten Mannschaften der Bezirksliga. Die Gastgeber setzen dabei auf defensive Stabilität und einen mutigen Auftritt im eigenen Stadion.

Goslar steht mit 47 Punkten auf Rang drei und gehört damit zur Spitzengruppe der Liga. Thiede folgt als Aufsteiger mit 40 Punkten auf Platz vier und hat sich im ersten Jahr nach dem Aufstieg direkt in der oberen Tabellenhälfte etabliert.

Auch die Formkurven beider Teams unterstreichen die sportliche Qualität dieser Partie. Der Goslarer SC 08 gewann zuletzt eindrucksvoll mit 6:1 gegen die FG Vienenburg-Wiedelah. Der FC Viktoria Thiede setzte sich mit 3:0 gegen die TSG Bad Harzburg durch. In der Rückrundentabelle liegt Goslar mit 20 Punkten aus neun Spielen auf Platz zwei, Thiede folgt mit 17 Punkten aus acht Spielen auf Rang vier.

Das Hinspiel spricht eine deutliche Sprache. Der Goslarer SC 08 gewann mit 5:0, wobei insbesondere Zink mit drei Treffern herausragte. Für Thiede war es laut Trainer Yüksel Altinkaya eine der schwächsten Saisonleistungen.

Altinkaya ordnet die Bedeutung der Partie entsprechend klar ein: „Der nächste dicke Brocken, der auf uns zukommt, glücklicherweise auch zu Hause.“ Gleichzeitig verweist er auf die sportliche Einordnung des Gegners: „Goslar ist für mich eine der stärksten Mannschaften der Liga, nicht umsonst auf Platz zwei.“

Die Qualität des Gegners ist aus seiner Sicht eindeutig: „Goslar hat eine super Offensive, gnadenlos im Umschaltspiel, einige sehr, sehr gute Kicker.“ Besonders das Hinspiel dient als Warnung: „Goslar hat uns im Hinspiel wirklich unsere Grenzen aufgezeigt, es war eines unserer schlechtesten Spiele.“

Dennoch sieht der Trainer sein Team nicht chancenlos. Die jüngsten Ergebnisse geben Selbstvertrauen: „Wir haben gegen Bad Harzburg bewiesen, dass wir mithalten können und auch in der Offensive stark genug sind, unsere Tore zu machen.“

Ein zentraler Faktor soll die defensive Stabilität bleiben. Altinkaya betont: „Hinten möglichst die Null zu halten und vorne entsprechend unsere Tore zu erzielen.“ Dabei verweist er auf eine besondere statistische Stärke seines Teams: Der FC Viktoria Thiede stellt gemeinsam mit dem Spitzenreiter die beste Defensive der Liga.

Gleichzeitig kündigt der Trainer eine offensive Ausrichtung an: „Wir sind ein bisschen offensiver unterwegs, die Saison neigt sich dem Ende zu, wir probieren einiges aus und werden das auch gegen Goslar machen.“

Der Gegner wiederum kommt mit großer Offensivkraft nach Thiede. Der Goslarer SC 08 stellt die zweitbeste Offensive der Liga.

Altinkaya erwartet entsprechend ein Spiel auf hohem Niveau: „Das wird ein ganz dickes Brett, das wir da bohren müssen.“ Gleichzeitig kündigt er eine klare Zielsetzung an: „Wir werden die fünf Gegentore aus dem Hinspiel versuchen, wettzumachen.“

Der Goslarer SC 08 kämpft im engen Rennen um die oberen Plätze weiterhin um den Anschluss an die Spitze, während der FC Viktoria Thiede als Aufsteiger seine starke Saison im oberen Tabellenbereich bestätigen und zugleich ein Ausrufezeichen gegen einen Topgegner setzen will.