Ein ganz besonderes Widersehen und Auswärtssieg für TBS-Bayram

Für besondere Emotionen sorgte die Rückkehr von TBS-Trainer Burak Bayram. Fünf Jahre lang hatte er beim HMTV an der Seitenlinie gestanden, ehe er Ende 2024 den Verein verließ. „In dieser Zeit habe nicht nur ich mich entwickelt, sondern auch der Klub mit mir gemeinsam. Ich habe viele Menschen wiedergesehen, die mir sehr ans Herz gewachsen sind“, sagte Bayram nach dem Schlusspfiff. Namen wie Michael Kirmse, sein damaliger Mentor, oder Mentaltrainer Sven Laschinski, aber auch zahlreiche Helfer, verbanden ihn eng mit dieser Phase. „Das hat mir ein besonderes Gefühl gegeben, aber am Ende wollte ich mit meinen Jungs drei Punkte mitnehmen.“

Sportlich war die Partie früh entschieden. Hetlingen ließ zwei Großchancen ungenutzt, während die Gäste mit einer Doppelpack-Kombination zuschlugen: Omar Nabizada per Kopf (33.) und Nick Scharkowski nach dessen geblocktem Schuss (35.) stellten auf 0:2. „Wir müssen zwei hundertprozentige Dinger reinmachen, dann führen wir 2:0“, haderte HMTV-Coach Erkan Sancak. Nach dem Wechsel erhöhte Vincent Boock nach Ballgewinn auf 3:0 (53.). Zwar verkürzte der eingewechselte Jason Döhler noch per Strafstoß (89.), doch die Aufholjagd kam zu spät. „Wir hatten zu viel Respekt, zu viel Angst, in Führung zu gehen“, resümierte Sancak selbstkritisch.