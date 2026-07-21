Ein ganz besonderes Kribbeln...

Meckesheim-Mönchzell will Neckarsteinach stoppen. – Foto: Alex Tiedl

Ein ganz besonderes Gefühl zieht über die Sportplätze der Region. Jeder Fußballer kennt dieses Kribbeln. Diese unvergleichliche Vorfreude, nach einer entspannten Sommerpause wieder auf das Grün zurückzukehren. Die Kickschuhe wieder zu schnüren, die Jungs wieder zu sehen und im ersten Training wieder die Kugel am Fuß zu spüren.

Zwar muss der Start in die Liga noch vier Wochen warten. Doch traditionell beginnt der Pokal bereits während der Vorbereitungsphase. Die ersten Pflichtspiele stehen an. Und was es so besonders macht: Die Partien haben es gleich in sich.

Spieler schwitzen wieder, Zuschauer haben wieder ihr Wochenendhighlight und Spielerfrauen schlagen entsetzt die Hände über dem Kopf zusammen. Oder kurz gesagt: Die neue Runde geht wieder los!

Vier Tage später kommt es etwas unterhalb des Boxberger Sportplatzes zu einem weiteren Highlight. Im zweiten Kreisligaduell empfängt Aramäer Leimen den FC Rot. Auch hier ist der Trainer des Heimteams bereits im Wettkampfmodus. "Wenn wir hundert Prozent auf den Platz bringen, können wir das Spiel gewinnen", verspricht Jonas Can von den Aramäern.

Das Eröffnungsspiel am Mittwoch ist gleichzeitig auch der absolute Kracher der Auftaktrunde. Der TB Rohrbach/Boxberg empfängt zum Derby die SG Kirchheim II am Augustinum. TBR-Trainer Sonay Albay ist bereits voller Vorfreude: "Die Kirchheimer sind unsere Freunde und wir werden gut vorbereitet sein. Es kann aber auch ein Kampfspiel werden."

Mit Spannung erwartet wird auch der Auftritt der SG Dielheim. „Diele“ zählt zu den Favoriten im Cup, muss beim letztjährigen Vierten der A-Klasse, TSV Gauangelloch, aber umgehend eine sehr anspruchsvolle Aufgabe lösen. "Es erwartet uns ein schwerer Gegner. Zu diesem Zeitpunkt zählt weniger das Spielerische, sondern einzig und allein, eine Runde weiterzukommen", ist Dielheims Trainer Volkan Cetinkaya gewarnt.

Immerhin hat man es voraussichtlich leichter erwischt als Vorjahresfinalist Meckesheim-Mönchzell. Die Germania reist nach Neckarsteinach. Dass man damit nicht auf einen gewöhnlichen A-Ligisten trifft, dürfte sich mittlerweile herumgesprochen haben.

Neckarsteinach eliminierte im Verbandspokal jüngst den Landesligisten VfB St. Leon (2:1). Trainer Miron Weiher lässt keinen Zweifel an den Ambitionen des Klubs aufkommen: "Das Match ist für uns wie ein vorgezogenes Viertel- oder Halbfinale. Wir haben ganz klar den Anspruch, im Pokal so viele Spiele zu machen wie möglich." Die Qualität der Vierburgenstädter ist selbstredend auch Meckesheims spielendem Co-Trainer Samuel Eisinger bekannt. "Das ist das schwerste Los, das man ziehen kann. Wir werden natürlich dennoch alles versuchen, die nächste Runde zu erreichen", zeigt sich der Routinier aber auch selbstbewusst.

Vor einer vermeintlich lösbaren Aufgabe steht Titelverteidiger Eberbacher SC. Beim B-Liga-Aufsteiger Bammental III sollten die Trauben in der Höhe des Erreichbaren hängen. Dennoch warnt ESC-Coach Daniel Merz: "Der Pokal hat seine eigenen Gesetze. Wir werden das Spiel hochkonzentriert angehen."

Darum herum versprechen viele Aufeinandertreffen Spannung. Die SG Rockenau wird gegen den TSV Wieblingen sicher zeigen wollen, dass der letztjährige Abstieg nur ein Betriebsunfall war. Favorit Rauenberg steht beim 1. FC Wiesloch vor einer echten Bewährungsprobe. Auch im A-Klassenduell Baiertal – Tairnbach kommt es zu einem richtigen Härtetest unter Wettkampfbedingungen.

Natürlich kann auch in allen anderen Spielen eine Überraschung geschehen. Es ist alles möglich. Das macht den Pokal ja gerade aus.

Spätestens wenn ab Mittwoch der erste Anstoß erfolgt ist, werden alle Fußballer des Kreises gespannt die Ergebnisse verfolgen. Und dann ist allen klar: Das ganz besondere Kribbeln, es greift wieder um sich.