„Ein ganz anderes Spiel“: Wahrenholz warnt vor Reislingen

– Foto: VfL Wahrenholz

Am 23. Spieltag der Bezirksliga Braunschweig 1 empfängt der SV Reislingen/Neuhaus den VfL Wahrenholz. Während Wahrenholz mit 33 Punkten auf Rang sechs steht, rangiert Reislingen/Neuhaus mit 25 Zählern auf Platz zehn. Doch die jüngsten Entwicklungen lassen ein deutlich engeres Spiel erwarten.

Das Hinspiel geriet noch zur einseitigen Angelegenheit: Der VfL Wahrenholz dominierte den SV Reislingen/Neuhaus mit 7:1. Die Treffer erzielten Hanse (3., 63.), Pieper (35.), Meyer (65.), Staschik (75.), Koch (80.) und Reitmeier (87.), während Cioffo (68.) für Reislingen traf.

Doch seitdem hat sich die Lage verändert. Besonders der Gastgeber präsentierte sich zuletzt in spektakulärer Form. Beim wilden 6:5-Erfolg gegen den WSV Wendschott drehte SV Reislingen/Neuhaus einen zwischenzeitlichen Drei-Tore-Rückstand. Die Tore erzielten Hajdari (21.), Barkallah (41.), Schanda (72.), Marchese (77., 87.) und Spahn (90.).

Auch VfL Wahrenholz geht mit Rückenwind in die Partie. Beim 3:1 gegen den VfR Wilsche-Neubokel drehte das Team einen Rückstand, Zwei mal Merlin und einmal Marlon Hanse sorgten für die drei Tore.

Trotz des deutlichen Hinspielergebnisses mahnt Marcel Neumann, Trainer des VfL Wahrenholz, zur Vorsicht: „Das ist gar nicht so lange her, da haben wir noch 7:1 gewonnen. Ich glaube aber, dass das jetzt im Rückspiel ein ganz, ganz anderes Spiel wird.“

Die Entwicklung des Gegners ist für ihn offensichtlich: „Die Vorzeichen stehen zumindest dafür. Reislingen hat die letzten drei Pflichtspiele gewonnen, spektakulär unter anderem. Wir haben die letzten zwei Heimspiele gewonnen und wollen natürlich nachlegen.“

Ein entscheidender Faktor könnten die Platzverhältnisse werden. Marcel Neumann erwartet schwierige Bedingungen: „Dann spielen wir tatsächlich auf Rasen, zumindest die Info habe ich bekommen. Wenn das so ist, dann weiß man, dass der Rasenplatz da nicht so gut ist, um nicht zu sagen sehr schlecht, was man zumindest von anderen Trainern gehört hat.“

Die Konsequenz daraus ist klar formuliert: „Dementsprechend wird da nicht groß Fußball spielen möglich sein. Dann geht es über den Kampf, und den müssen wir schnellstmöglich annehmen und auch bestehen.“ Für Neumann ist die Marschroute eindeutig: „Ich denke, wer die zweikampfstärkere Mannschaft ist, hat die größere Chance zu gewinnen.“

Dabei setzt Wahrenholz auf einen frühen Zugriff: „Wir wollen Reislingen so schnell wie möglich den Zahn ziehen, so wie im Hinspiel. Und dann hinten raus sind wir dafür gut, nachzulegen.“

Besonderes Augenmerk gilt einer Personalie beim Gegner. Marcel Neumann hebt hervor: „Es ist natürlich auch die Frage: Kommt Marchese rein, spielt er von Anfang an? Das ist der Unterschiedsspieler dort, in meinen Augen zumindest. Unglaublich guter Stürmer, auch trotz seines Alters.“

Auf der eigenen Seite bleibt die Personallage indes angespannt: „Es gibt aktuell noch viele Fragezeichen, deswegen kann ich noch gar nicht viel zum Personal sagen. Da wird man abwarten müssen, ob noch irgendwelche Reaktionen kommen.“ Klar ist jedoch: „Ansonsten wird es ein engerer Kader als sonst.“

Gleichzeitig sieht Neumann darin auch eine Chance: „Aber auch die Jungs, die dann da sind, können zeigen, dass sie Bezirksliga-Format haben und gut dafür sind, drei Punkte zu sammeln.“

Trotz aller Unwägbarkeiten blickt der Trainer zuversichtlich voraus: „Dementsprechend blicke ich positiv in das Spiel, freue mich auf den Gegner und wünsche mir natürlich drei Punkte, beziehungsweise, dass wir die Serie fortführen.“