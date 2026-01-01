Ein Fußballwochenende, das Brandenburg so schnell nicht vergessen wird

Der FC Borussia Brandenburg lädt zu seiner großen Turnierserie ein – fünf packende Wettbewerbe an drei Tagen, vollgepackt mit Emotionen, Leidenschaft und purem Hallenfußball.

Den Startschuss gibt der Opening Cup am morgigen Freitag. Hier treten 10 regionale Teams gegeneinander an – ehrgeizig, engagiert und bereit, sich den ersten Titel des Wochenendes zu sichern. Spannung vom ersten Anpfiff an!

Beim 4-vs-4 Hallenmasters zeigen die jüngsten Talente, was in ihnen steckt. Auf drei Soccercourts werden in 152 Spielen Tempo, Technik und Teamgeist zelebriert. Wer holt sich die begehrte Trophäe?

Samstag Abend – das legendäre Mitternachtsturnier

Zum 17. Mal steigt DAS Highlight des Wochenendes: das Mitternachtsturnier!

10 Teams, 24 hochspannende Spiele und eine Atmosphäre, die ihresgleichen sucht. Bis kurz nach Mitternacht dürfen sich die Zuschauer auf Spektakel, Dramatik und unvergessliche Momente freuen.

Sonntag – zwei Turniere, ein fulminanter Abschluss

Um 9:00 Uhr beginnt das Turnier der E-Junioren. 8 Teams aus der Region liefern sich einen packenden Kampf um die Krone des Turniers.

Um 14:30 Uhr übernehmen dann die Frauen die Halle: Beim Hallenmasters im Modus „Jeder gegen Jeden“ treffen 7 Teams aufeinander.

Der FC Borussia Brandenburg freut sich auf fünf emotionale und spannende Turniere, viele begeisterte Zuschauer und eine Halle voller Stimmung, Leidenschaft und Fußballbegeisterung.