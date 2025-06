Ein „Fußballverrückter“ für Isen

Auch Schmid erinnerte nochmals an jene „sehr schwierige Situation nach Ostern 2023“. Gerade in der abgelaufenen Saison habe Schweiger bewiesen, was als Trainer in ihm stecke. „Die Mannschaft führte er in der Rückrunde noch auf einen klasse sechsten Platz und verpasste ihr ein spielerisches Gesicht, das wir lange nicht gesehen haben.“

„Gefallen hat mir, dass ich meinem Heimatverein etwas zurückgeben konnte und wir als Mannschaft dadurch noch mehr zusammengewachsen sind“, zog Schweiger selber Bilanz. „Generell bin ich aber froh, dass ich mich wieder mehr auf mich selber beim Spiel konzentrieren kann“, so der 26-Jährige.

Den neuen Coach Greithanner schätzt Schmid als einen Trainer ein, der in die gleiche Richtung wie Schweiger denkt und die Mannschaft auf dieser Basis weiterentwickeln kann und auch wird. „Davon hat er uns in den vielen Gesprächen überzeugt, er ist ein unglaublich sympathischer Kerl und dazu fußballverrückt“, so Schmid, der auf dessen Trainererfahrung baut, „die wir jetzt für die nächsten Schritte benötigen“.

Der heute 36-Jährige spielte bis 2015 selbst aktiv. Nach einer schweren Knieverletzung startete er seine Trainerkarriere beim FC Stern München II, der SG Anzing/Parsdorf II und dem FC Ebersberg, mit dem er heuer von der A- in die B-Klasse abstieg. „Es war keine Entscheidung gegen den FCE, sondern ein bewusster neuer Schritt zum TSV Isen“, sagte Greithanner, der mit seiner Familie in Buch lebt. „Mich haben die Gespräche mit den Verantwortlichen und deren Plan für die Zukunft absolut begeistert, die Mannschaft ist in einer guten Form aus der Winterpause gekommen und hat zuletzt sehr überzeugt. Das Wichtigste ist, die sehr gute Basis an der einen oder anderen Stelle zu verbessern und dem Team für diese Entwicklung Zeit zu geben.“

Ziel: Besser als Platz sechs

Greithanner ist auch als Referee aktiv, geriet aber heuer in den Fokus, als er nach einem Spiel gegen den SV Dornach 2 wegen verbaler Entgleisungen gegenüber dem Schiedsrichter gesperrt wurde. „Er hat mich selbst darüber informiert und beteuert, dass so etwas natürlich nicht mehr passiert“, sagte Schmid. In Ebersberg bedauert man übrigens Greithanners Weggang. „Schade, wir hätten gerne mit ihm weitergemacht“, wird FCE-Abteilungsleiter Georgi Akopov in der Ebersberger Zeitung zitiert.

Der TSV Isen will „mittelfristig schon wieder eine Klasse nach oben klettern“, sagt Schmid. In der kommenden Saison schon von Platz eins oder zwei zu sprechen, sei vermessen. „Aber wir wollen schon den aktuellen Platz sechs verbessern und auch nicht wieder 20 Punkte Abstand zur Spitze haben.“

Patrick Mayerhofer betonte ebenfalls den Wunsch nach langfristiger Zusammenarbeit: „Unser gemeinsamer Plan ist es, mit einem durchdachten Konzept die kommenden starken Jugendjahrgänge mit der bestehenden Mannschaft zusammenzubringen. Da das aktuelle Team ja noch recht jung ist, kann da etwas Erfolgreiches entstehen.“ Mayerhofer würdige Schweigers Arbeit: „Was er für den Verein in den beiden Jahren geleistet hat, ist nicht hoch genug zu schätzen. Als Spieler macht er gottseidank weiter, das hilft auch der Mannschaft enorm.“