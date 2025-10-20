Ein Fußballfest mit Emotionen und ein bisschen Drama

Am vergangenen Sonntag war es wieder soweit: Der Lobecksportplatz verwandelte sich in eine wahre Fußballarena, als die Mannschaft von BW Friedrichshain 2 auf die Gäste von Blankenburg 2 traf. Vor rund 30 Zuschauer*innen, die sich trotz frischen 10 Grad gut gelaunt auf der Tribüne niedergelassen hatten, kam es zu einem spannenden Match, das mit einem 2:2 endete. Spoiler: Es gab Tore, Dramatik und einen Hauch von Wahnsinn!

Erste Halbzeit: Blitzstart für die Hausherren Wenn man in der dritten Minute eines Spiels noch nicht ganz bereit ist, könnte ein Aufeinandertreffen mit Yannis etwas sein, das man besser vermeiden sollte. Mit einem fulminanten Schuss aus der Distanz ließ der junge Stürmer den Torwart von Blankenburg keine Chance und zimmerte den Ball ins Netz. Die Friedrichshainer Fans (alle 30 von ihnen) sprangen begeistert auf und schmetterten die ersten „Yannis! Yannis!“ Rufe in die Luft. Was für ein Auftakt!

Klausi, auch bekannt als „der Alpenmaradona“ (ob er wirklich aus den Alpen stammt, sei dahingestellt), erwies sich als weiterer Glücksgriff für die Friedrichshainer. In der 28. Minute schnappte sich der quirlige Spieler den Ball, tänzelte zwischen den Verteidigern herum wie ein Balletttänzer und schoss dann aus kurzer Distanz ein weiteres Tor. Die Menge konnte sich vor Freude kaum halten. „Klausiiii!“ hallte es über den Platz. So weit, so gut – 2:0 für Friedrichshain, und die Zuschauer dachten schon an eine Meisterleistung. Der Foulelfmeter – Ein Moment des Schocks

Aber natürlich, wie im Fußball so oft, geht nichts ohne die berühmten „zwei Gesichter des Spiels“. Kurz vor der Halbzeitpause zog das Unheil auf, und eines der „zu einfachen Gegentore“ machte seinen unvermeidlichen Auftritt. Ein Foul im Strafraum brachte Blankenburg einen Elfmeter ein. Der Schütze trat an, atmete tief durch und versenkte den Ball – 2:1. Spätestens jetzt wusste jeder, dass die Halbzeitansprache bei den Gästen hot & spicy gewesen sein musste. Das Publikum wurde still, und die Friedrichshainer Spieler sahen plötzlich aus, als hätten sie eine Tüte Essiggurken gegessen. Zweite Halbzeit: Der Ausgleich naht Die zweite Halbzeit begann, und die Blankenburger schienen wie verwandelt. Mit neuem Elan und frischem Wind im Rücken waren sie entschlossen, den Rückstand aufzuholen. Und siehe da, nach einer Ecke fiel tatsächlich der Ausgleich – 2:2! Der Ball sauste durch den Strafraum und landete schließlich im Netz. Ein herzlicher Applaus von den Blankenburger Fans, ein kollektives Seufzen der Friedrichshainer.