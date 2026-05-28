„Ein Fußballfest" – 500 Zuschauer verfolgen das Tegernseer-Tal-Derby Fußball Kreisklasse 2 von Thomas Spiesl · Heute, 08:30 Uhr · 0 Leser

Fußball Kreisklasse 5 Spiele TSV Otterfing - FC Real Kreuth – Foto: Christian Scholle

Der FC Real Kreuth gewinnt das Derby gegen den FC Rottach-Egern mit 3:2. Die Rottacher müssen in der Relegation um den Klassenerhalt in der Kreisklasse 2 kämpfen.

Ein packendes Tegernseer-Tal-Derby bekamen über 500 Zuschauer am Dienstag am Birkenmoos zwischen dem FC Rottach-Egern und dem FC Real Kreuth zu sehen. Unter den Zuschauern waren nicht nur die Fans der beiden Klubs, sondern auch zahlreiche Fußballer aus der Region, für die das Ergebnis eine Bedeutung hat. So konnten sich etwa der SV Bad Tölz und der TSV Weyarn durch den Kreuther Sieg über den sicheren Klassenerhalt ohne eigenes Zutun freuen, da nun feststeht, dass der FC Rottach-Egern in die Relegation zur A-Klasse muss. Weniger Grund zu feiern hatte der TSV Otterfing, denn Kreuth hat durch den Sieg weiterhin alle Trümpfe im Kampf um die Meisterschaft in der Hand.

Die beiden Nachbarvereine lieferten sich ab der ersten Minute ein Duell auf Augenhöhe. „Es war ein körperliches, aber recht faires Spiel“, berichtet Rottachs Coach Veit Habersetzer. Die Kreuther hatten zu Beginn mehr von der Partie, wurden aber nicht zwingend. Den ersten Treffer markierten die Hausherren, als Garbiel Kiekenbeck nach einem Freistoß zum 1:0 traf. Mit diesem Resultat ging es auch in die Kabinen. „Wir haben in der Halbzeit angesprochen, dass wir geduldiger sein müssen“, sagt Kreuths Coach Michael Zieringer. Den Gästen spielte eine berechtigte Ampelkarte gegen Rottachs Marinus Trettenhann nach einer guten Stunde in die Karten. Bei der nächsten Aktion glich Franz Huber per Kopf zum 1:1 aus. Doch die Hausherren stecken in Überzahl nicht auf, fuhren einen Konter über den Flügel, und Samet Yilmazer brachte die Rottacher erneut in Führung.