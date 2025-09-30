Ein Fußballer alter Schule

Frank Siedentopf verstarb nach kurzer Krankheit. Foto: Fupa

Gimbsheim. Mit Trauer und Bestürzung reagiert die rheinhessische Fußball-Welt auf den Tod von Frank Siedentopf. Der langjährige Spieler im Trikot des SV Guntersblum, des FC Schwabsburg und des FSV Abenheim ist in der zurückliegenden Woche im Alter von 44 Jahren nach kurzer, schwerer Krankheit verstorben, wie ihm nahestehende Vereine in den sozialen Medien berichteten.

Frank Siedentopf war Fußballer alter Schule. In seiner erfolgreichen Aktivenzeit stürmte er für den SV Guntersblum, mit dem er unter anderem in der Landesliga spielte. Später schwenkte der Idealist auf die Spielertrainerschiene und führte zunächst den FC Schwabsburg in die A-Klasse Mainz-Bingen (2013/14). Zwei Jahre später wechselte er zum FSV Abenheim, bei dem er acht Jahre wirkte. Höhepunkt war die Spielzeit 2022/23, als er dem Klub den Aufstieg in die A-Klasse Alzey-Worms bescherte.

Werte wie Vereinstreue und Kameradschaft gelebt Ein Jahr später stieg der Gimbsheimer aus dem Trainergeschäft aus. Dem Fußball verbunden blieb der gesellige Projektleiter als Teil der AH-Mannschaft des SV Guntersblum. Während seiner Akivenzeit war Siedentopf als treffsicherer Stürmer von anderen Vereinen stark umworben. Für ihn aber standen Kameradschaft, Vereinstreue und die Mission, gemeinsam ein Ziel zu verwirklichen, höher im Kurs. Diese Werte lebte er bei seinen Engagements beim SV Guntersblum, dem FC Schwabsburg und dem FSV Abenheim. Wegen seiner verbindlichen Art und seiner Verlässlichkeit wurde er allerorten geschätzt.