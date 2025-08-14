Ein Fußball-Verein in Grevenbroich will nach oben

Murat Aydin hat eine Vision: „Mein Ziel ist Minimum Bezirks- oder Landesliga!“ Genau daran arbeitet der ehemalige Vollblutstürmer beim SVG Grevenbroich, zunächst als Trainer und Geschäftsführer, seit Anfang des Jahres in Personalunion auch als Vorsitzender – setzt dafür selbstbewusst seinem guten Namen ein.
Wer sich im Rhein-Kreis für Fußball interessiert, dürfte den mittlerweile 47-Jährigen kennen. Tore pflasterten zu seiner aktiven Zeit seinen Weg, egal ob beim 1. FC Grevenbroich-Süd, für den als C-Jugendlicher in einer Saison mehr als 100 Mal knipste, beim Bundesliga-Nachwuchs des 1. FC Köln und beim KFC Uerdingen (bis 1995 SC Bayer 05 Uerdingen) oder bis Mitte der 2000er-Jahre bei Yurdumspor Köln (Mittelrhein) und Union Solingen in der Oberliga Nordrhein, damals die vierthöchste Spielklasse in Deutschland. Als ganz junger Bursche versuchte sich Aydin bei Adanaspor in der 2. türkischen Liga, wurde da aber nicht wirklich glücklich. „Mit der ganz anderen Mentalität kam ich gar nicht klar.“
Denn obwohl er mit der doppelten Staatsbürgerschaft ausgestattet ist und mit der türkischen Jugend-Nationalmannschaft gegen Bulgarien und Griechenland kickte, fühlt er sich als „Grevenbroicher Jung’“. Hier ist er geboren, leistete seinen Zivildienst in Deutschland ab. Und blieb immer mit beiden Beinen auf dem Boden. Obwohl ihm durchaus auch Angebote aus dem Profibereich vorgelegen hätten, hat er seinen Job als Chemikant bei Bayer in Dormagen nie aufgegeben. „Diese Ausbildung zu machen, war die beste Entscheidung, die ich je getroffen habe“, sagt er. Sein Bestreben in allen Vereinen war darum stets, den Fußball mit der Arbeit zu verbinden. „Ich bin nicht selten direkt von der Nachtschicht zum Spiel gefahren.“
Mit dem gleichen Enthusiasmus führt er nun den SVG Grevenbroich. Weil die im Sommer verstärkte Mannschaft um Torjäger Mahmud Cengel, dem der Vorsitzende Oberliga-Niveau bescheinigt, eine besondere Ansprache benötigt, ist als Trainer der hocherfahrene Joachim Dünn an Bord gekommen. Auf dessen Expertise setzten in mehr als drei Jahrzehnten schon höherklassig tätige Klubs wie der 1. FC Wülfrath, FSV Duisburg oder der TuS Neviges. Aydin: „Er kann ein Spiel lesen und ist gefühlt schon 15 Mal aufgestiegen – ein Glücksgriff für uns.“
Zwar liege im Moment der Fokus klar auf der in der Kreisliga B spielenden Erstvertretung (zum Saisonstart geht es am Sonntag, 15 Uhr, zum BV Weckhoven), „die so aufgebaut ist, dass sie den Durchmarsch schafft“, doch verliert der Vorsitzende darüber nicht den Blick für das Wohl des gesamten Vereins. Der habe noch vor zwei Jahren vor dem Aus gestanden, sagt Aydin. „Wir hatten einen miserablen Ruf, ständig gab es Stress mit Zuschauern, Spielern und Schiedsrichtern.“
Das habe sich grundlegend geändert, versichert er. Aktuell zähle der Klub wieder mehr als 600 Mitglieder, „viele Eltern wollen ihre Kinder unbedingt bei uns anmelden. Das sagt doch alles.“ Beim Fastenbrechen zum Ende des Ramadan in der Zentralen Moschee Grevenbroich saßen Bürgermeister Klaus Krützen und Thomas Geisel, Mitglied des Europäischen Parlaments und von 2014 bis 2020 Oberbürgermeister der Landeshauptstadt Düsseldorf, mit Sponsoren am Vorstandstisch des SVG. Für Aydin sichtbarer Ausdruck gestiegener Wertschätzung und eines funktionierenden Netzwerks. Und er betont: „Die Landessprache im Verein, in dem 19 Nationen verteten sind, ist Deutsch. Glaube und Nationalität interessieren mich nicht, wichtig ist nur, gemeinsam Spaß am Fußball zu haben.“
Und zwar auf dem für rund 1,3 Millionen Euro sanierten Sportplatz in Neurath. Neben einem 6656 Quadratmeter großen Kunstrasen ist das Areal mit einer Laufbahn inklusive Sprunggrube ausgestattet. Nur das Klubheim ist noch nicht ganz fertig, weshalb die SVG-Fußballer in der Kreisliga B mit drei Auswärtsspielen in die Punktspielrunde starten. Das erste Heimspiel steht damit erst am 7. September auf dem Programm. Zu Gast ist dann der TSV Norf II.
Der erste Pflichtspieleinsatz liegt im Übrigen schon hinter dem Team von Trainer Joachim Dünn: Beim 1:2 im Kreispokal lieferte der Außenseiter dem in der Kreisliga A zu den heißen Aufstiegskandidaten zählenden SV Rosellen einen großen Kampf, lag zur Halbzeitpause sogar in Führung und war erst nach dem Treffer von David Zirwas sieben Minuten vor Schluss geschlagen. Danach stellte SVR-Coach Dicky Otten fest: „Dieses Spiel mussten wir mit sehr viel Energie drehen.“