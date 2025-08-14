SVG Grevenbroich will sich wieder nach oben spielen. – Foto: Meiki Graff

Ein Fußball-Verein in Grevenbroich will nach oben Unter dem Vorsitz des ehemaligen Top-Stürmers Murat Aydin feiert der SVG Grevenbroich nach dem Fast-Aus seine Wiedergeburt. Verlinkte Inhalte Kreisliga B2 GV/NE Weckhoven SVG Grev.

Murat Aydin hat eine Vision: „Mein Ziel ist Minimum Bezirks- oder Landesliga!“ Genau daran arbeitet der ehemalige Vollblutstürmer beim SVG Grevenbroich, zunächst als Trainer und Geschäftsführer, seit Anfang des Jahres in Personalunion auch als Vorsitzender – setzt dafür selbstbewusst seinem guten Namen ein.

In der Türkei nicht glücklich geworden Wer sich im Rhein-Kreis für Fußball interessiert, dürfte den mittlerweile 47-Jährigen kennen. Tore pflasterten zu seiner aktiven Zeit seinen Weg, egal ob beim 1. FC Grevenbroich-Süd, für den als C-Jugendlicher in einer Saison mehr als 100 Mal knipste, beim Bundesliga-Nachwuchs des 1. FC Köln und beim KFC Uerdingen (bis 1995 SC Bayer 05 Uerdingen) oder bis Mitte der 2000er-Jahre bei Yurdumspor Köln (Mittelrhein) und Union Solingen in der Oberliga Nordrhein, damals die vierthöchste Spielklasse in Deutschland. Als ganz junger Bursche versuchte sich Aydin bei Adanaspor in der 2. türkischen Liga, wurde da aber nicht wirklich glücklich. „Mit der ganz anderen Mentalität kam ich gar nicht klar.“

Denn obwohl er mit der doppelten Staatsbürgerschaft ausgestattet ist und mit der türkischen Jugend-Nationalmannschaft gegen Bulgarien und Griechenland kickte, fühlt er sich als „Grevenbroicher Jung’“. Hier ist er geboren, leistete seinen Zivildienst in Deutschland ab. Und blieb immer mit beiden Beinen auf dem Boden. Obwohl ihm durchaus auch Angebote aus dem Profibereich vorgelegen hätten, hat er seinen Job als Chemikant bei Bayer in Dormagen nie aufgegeben. „Diese Ausbildung zu machen, war die beste Entscheidung, die ich je getroffen habe“, sagt er. Sein Bestreben in allen Vereinen war darum stets, den Fußball mit der Arbeit zu verbinden. „Ich bin nicht selten direkt von der Nachtschicht zum Spiel gefahren.“ Mit dem gleichen Enthusiasmus führt er nun den SVG Grevenbroich. Weil die im Sommer verstärkte Mannschaft um Torjäger Mahmud Cengel, dem der Vorsitzende Oberliga-Niveau bescheinigt, eine besondere Ansprache benötigt, ist als Trainer der hocherfahrene Joachim Dünn an Bord gekommen. Auf dessen Expertise setzten in mehr als drei Jahrzehnten schon höherklassig tätige Klubs wie der 1. FC Wülfrath, FSV Duisburg oder der TuS Neviges. Aydin: „Er kann ein Spiel lesen und ist gefühlt schon 15 Mal aufgestiegen – ein Glücksgriff für uns.“