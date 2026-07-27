Ein Fußball-Phänomen lockt 4999 Fans nach Villingen

Es ging ordentlich zur Sache, auch wenn es sportliche eine klare Sache war: Hier wird Villingens Noah Haller (oben) von Berlins Ali Wazneh zu Fall gebracht. – Foto: Imago/Eibner

Exakt 4999 vorwiegend junge Zuschauer kamen am Samstag in die ausverkaufte MS Technologie-Arena zum Freundschaftsspiel des Oberligisten FC 08 Villingen gegen den Landesligaufsteiger Delay Sports Berlin. Dieser Andrang war vor allem der Präsenz der Gäste in den sozialen Medien geschuldet. Dustin Zweibäumer aus Salem am Bodensee verfolgt den kultigen Verein aus der Bundeshauptstadt seit 2022 im Internet. Er hatte jetzt in Villingen zum ersten Mal die Gelegenheit, Delay Sports Berlin live im Stadion zu sehen. "Trainer Kevin Pannewitz ist sehr ehrgeizig, er will mit der Mannschaft weiter aufsteigen", so Zweibäumer, der selbst als Schiedsrichter dem Fußball ganz besonders verbunden ist. Mehr dazu im BZ-Plus-Artikel.