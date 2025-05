Ein Fünferpack in der Oberliga: "Jeder Schuss ist im Tor gelandet"

Den 10. Mai 2025 wird Jegor Jagupov nicht so schnell vergessen - das ist klar. Denn beim 8:2-Kantersieg über die BSG Wismut Gera ist dem 28-jährigen Angreifer des VfL Halle 96 etwas gelungen, was ihm bis dato noch nie gelungen war: "Das war mein erster Fünferpack im Herrenbereich", berichtete Jagupov der "Mitteldeutschen Zeitung".

Am Sonnabend gelang dem Angreifer nahezu alles - weshalb er nun mit 20 Treffern vor Andy Hebler vom VfB Krieschow (19) vor der Spitze der Torjägerliste grüßt. "Jeder Schuss ist im Tor gelandet. Da gehört auch etwas Glück dazu", sagte Jagupov, der in Halbzeit eins in der vierten Minute der Nachspielzeit zum ersten Mal und im zweiten Durchgang gleich viermal binnen 20 Minuten einnetzte (62., 71., 78., 82.).