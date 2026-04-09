Ein Führungsspieler bleibt den „Wölfen“ treu FSV Wolfhagen bindet Deiß von red · Heute, 10:30 Uhr · 0 Leser

– Foto: Sascha Wolff

Der FSV Rot-Weiß Wolfhagen kann in der Planung für die Saison 2026/27 auf eine weitere wichtige Konstante setzen: Pascal Deiß wird auch künftig das Trikot der „Wölfe“ tragen. Das teilte der Verbandsligist in den sozialen Medien mit.

Mit seinen erst 26 Jahren gehört Deiß trotz seines vergleichsweise jungen Alters bereits zu den prägenden Gesichtern des Vereins. Der Mittelfeldspieler, seit seiner Geburt Mitglied beim FSV, steht wie kaum ein anderer für Kontinuität, Identifikation und sportliche Entwicklung in Wolfhagen. In den vergangenen Jahren begleitete er mehrere Aufstiege der ersten und zweiten Seniorenmannschaft und half maßgeblich mit, den Verein in seine heutige sportliche Position zu führen. Bindung als Begründung

Intern gilt Deiß längst nicht mehr nur als lauf- und zweikampfstarker Mittelfeldakteur, sondern auch als Führungspersönlichkeit. Der FSV hebt insbesondere seine Einsatzbereitschaft, Disziplin und seine Bereitschaft hervor, Verantwortung zu übernehmen – auf dem Platz wie daneben. Seine Entscheidung für einen Verbleib begründet Deiß vor allem mit seiner tiefen Bindung an den Verein. Zudem hätten ihn die Gespräche mit den Verantwortlichen sowie die sportlichen Perspektiven überzeugt. Der Mittelfeldstratege will nach eigenen Worten weiterhin seinen Beitrag dazu leisten, dass Wolfhagen auf Erfolgskurs bleibt, und sieht zugleich die persönliche wie fußballerische Weiterentwicklung als zentrales Ziel.