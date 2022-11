Ein früher Doppelschlag bringt Fortuna Nohn auf die Siegerstraße Kreisliga B I: Das Team von Trainer Sascha Arnoldy gewinnt auch in Darscheid und kann den Blick nach dem 2:1-Erfolg noch weiter nach vorne richten.

Nach seinem 2:1-Auswärtserfolg bei der SG Mehren/Darscheid hat der SV Fortuna Nohn seinen vierten Tabellenplatz gefestigt und darf nach dem neunten Saisonsieg den Blick weiterhin nach oben richten, zumal die Spitzenbegegnung zwischen der SG Efeu-Feusdorf und der SG Walsdorf 1:1 endete und damit der Rückstand auf Platz eins nur noch vier Zähler beträgt.

Nohn zeigte sich vornehmlich in den ersten 35 Minuten überlegen, sehr griffig und gewann fast jeden Zweikampf. In dieser starken Phase legte das Team von Trainer Sascha Arnoldy und des mitspielenden Co-Trainers Peter Schröder binnen zwei Minuten zwei Treffer vor: In der elften Minuten nahm David Heinrichs einen Diagonalpass von Lukas Reimer auf Höhe der Mittellinie an und sprintete allein auf Mehrens Torwart Taleb Zoaeter zu, der gegenüber Heinrichs einen Schritt zu spät kam. Wenige Momente später erlief sich Schröder einen Flankenball von Jannik Schend, startete in den Sechzehner und schloss aus spitzem Winkel mit einem strammen Flachschuss zum 0:2 (13.) ab.