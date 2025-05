Ein Freitagabend zum Genießen

Von Beginn an zeigte die Thüne-Elf eine konzentrierte, mutige und zielstrebige Leistung, die der Partie früh ihren Stempel aufdrückte. Es war das zweite Spiel in Folge, in dem die Heiligenstädter Mannschaft von der ersten Sekunde an hellwach war – und das sollte sich wieder auszahlen.

Der Gastgeber hatte sich viel vorgenommen. Laut eigener Aussage wollte man dem SCH so lange wie möglich „Paroli bieten“. Doch diese Hoffnungen wurden bereits in der Anfangsphase zunichtegemacht. Die Thüne-Elf begann wie entfesselt – und so dauerte es nur drei Minuten, bis der Ball das erste Mal im Netz zappelte: Leon Gümpel setzte sich nach einer starken Einzelaktion durch und traf aus spitzem Winkel zur frühen Führung. Nur zwei Minuten später war Fabian Schnellhardt zur Stelle, als er einen Abpraller eiskalt zur 2:0-Führung verwertete.

Souverän und spielfreudig: SCH lässt Ball und Gegner laufen

Einmal in Ballbesitz zeigte der SCH seine Klasse. Schnell, passsicher und ideenreich ging es in Richtung des gegnerischen Strafraums. Die Offensive wirbelte, das Mittelfeld kontrollierte, und auch defensiv stand das Gäste-Team stabil.

„Das war eine reife Leistung meiner Truppe. Mit der konzentrierten Darbietung war ich sehr zufrieden“, resümierte Trainer André Thüne nach der Partie – und man merkte ihm an, wie stolz er auf sein Team war.

Selbst der gegnerische Coach Thomas Wirth zollte höchsten Respekt: „Das war die beste Leistung eines Kontrahenten, die mir diese Saison begegnet ist.“

Gümpel mit Doppelpack – Vorentscheidung vor der Pause

Noch vor dem Halbzeitpfiff legte der SCH nach: In der 43. Minute war es erneut Leon Gümpel, der seinen zehnten Saisontreffer markierte und mit seinem Doppelpack für klare Verhältnisse sorgte. 3:0 – die Vorentscheidung war gefallen. Die mitgereisten Fans aus der Kreisstadt feierten ihr Team mit großer Begeisterung.

Ruhiger zweiter Durchgang – Stankovic hält Elfmeter

Nach dem Seitenwechsel ließ die Thüne-Elf den Gastgeber etwas mehr mitspielen, ohne jedoch ernsthaft in Bedrängnis zu geraten. Rund 420 Zuschauer, darunter viele aus Heiligenstadt, sahen eine kontrollierte zweite Halbzeit, in der das Spielgeschehen zunehmend abflachte.

Ein Aufreger blieb dann doch noch: In der 78. Minute entschied Schiedsrichter Maximilian Metz auf Elfmeter für Bad Langensalza – eine äußerst fragwürdige Entscheidung, denn Fabian Schnellhardt hatte klar zuerst den Ball gespielt. Doch SC-Torwart Alexandar Stankovic war zur Stelle und parierte den schwach geschossenen Strafstoß von FSV-Kapitän Florian Engel souverän.

Letztes Heimspiel voraus – Neustadt Orla zu Gast

Mit dem Rückenwind aus diesem überzeugenden Auswärtssieg geht es für den 1. SC 1911 Heiligenstadt ins letzte Heimspiel der Saison, wenn am kommenden Wochenende Blau-Weiß Neustadt Orla in Heiligenstadt gastiert. Die Thüne-Elf wird alles daransetzen, sich mit einer starken Leistung von den eigenen Fans zu verabschieden – so, wie sie es verdient haben.