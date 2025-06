Timmerberg ist mit seinem Tempo nur schwer zu fassen. – Foto: Markus Verwimp

Ein Flügelflitzer und ein Regionalliga-Talent für die SpVg Schonnebeck Oberliga Niederrhein: Die SpVg Schonnebeck treibt die Kaderplanung für die kommende Saison mit zwei hochinteressanten Personalien voran.

Zwei Neulinge für Oberliga-Vizemeister SpVg Schonnebeck: Hugo Schmidt kommt vom Wuppertaler SV, Malik Timmerberg schlägt vom SC Union Nettetal auf.

Einen Schritt zurück und zwei Schritte nach vorne In beiden Fällen setzen die Schwalben auf entwicklungsfähige Talente für die Zukunft. Der 20-jährige Offensivmann wechselte zu Beginn der abgelaufenen Saison vom Verbandsligisten RW Frankfurt erstmals an den Niederrhein. Zunächst tat sich der flinke Außenstürmer in der ungewohnten Liga auch noch schwer. So ging es in der Winterpause auf der Suche nach Spielzeit weiter zu Ligakonkurrent SC Union Nettetal, wo Timmerberg als einer der Protagonisten den zwischenzeitlichen Aufschwung mitbegründete.

„Malik war uns bereits bekannt und bei der Gegneranalyse im Vorfeld auf das Spiel in Nettetal ist er uns dann sehr positiv aufgefallen. Spätestens in dem Spiel gegen uns hat er uns schließlich vollends überzeugt, denn mit seinem Tempo und seinem Mut, ständig und erfolgreich ins Eins-gegen-Eins zu gehen, hat er unsere Abwehr vor extreme Herausforderungen gestellt.", sagt Christian Leben, sportlicher Leiter der Schonnebecker. "Er passt hervorragend in unser gesuchtes Profil für die Offensive. Malik ist sehr gut ausgebildet, schnell sowie technisch beschlagen und bringt nochmal großes Entwicklungspotenzial mit. Er ist eine top Ergänzung zu unseren bisherigen Verpflichtungen für unseren Angriff.“ "Ich bin sehr glücklich, ab kommender Saison Teil der Spielvereinigung Schonnebeck zu sein, um gemeinsam mit der Mannschaft eine erfolgreiche Zeit zu haben. Vor allem das freundliche und familiäre Umfeld sowie die Spielphilosophie haben mich sehr beeindruckt und überzeugt, hier den nächsten Schritt in meiner fußballerischen Karriere zu machen", ergänzte Timmerberg selbst.

>>> Das ist Malik Timmerberg Zugang mit Regionalliga-Erfahrung Kurz vorher verkündete die Spielvereinigung auch den Transfer von Hugo Schmidt, der in Wuppertal auch schon zehn Regionalliga-Einsätze vorzuweisen hat. Und genau dort möchte der junge Mittelfeldmann die Essener kurzfristig hinführen: "Natürlich hätte ich sehr gerne schon dieses Jahr mit Schonnebeck in der Regionalliga gespielt, aber so versuche ich jetzt, meinen Teil dazu beizutragen, nächstes Jahr den Aufstieg zu schaffen."

Hugo Schmidt präsentiert das neue Trikot stolz. – Foto: SpVg Schonnebeck