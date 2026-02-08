„Ein flottes Spiel“ – Münsing und Bad Heilbrunn trennen sich 2:2

Testspiel SV Münsing - SV Bad Heilbrunn 2:2. Heilbrunns Torhüter Alihan Uzun klärt einen Eckball vor Sebastian Schönacher (Münsing). Foto: Rudi Stallein – Foto: Rudi Stallein

Im Duell zwischen dem Kreis- und dem Bezirksligisten gelang beiden Klubs jeweils ein Doppelschlag. In der zweiten Halbzeit blieben weitere Tore aus. Beide Trainer waren zufrieden.

Recht zufrieden waren beide Trainer nach dem 2:2-Unentschieden im Testspiel zwischen Kreisligist SV Münsing und dem eine Liga höher agierenden SV Bad Heilbrunn. „Das war nach erst zwei Trainingseinheiten absolut in Ordnung“, zeigte sich HSV-Coach Walter Lang einverstanden mit der Leistung, die seine Elf auf dem Kunstrasenplatz abliefere. „Es war ein sehr flottes Spiel mit einem gerechten Ergebnis“, so Langs Fazit, dem sich sein Gegenüber Martin Grelics anschloss: Er hatte „ein gutes Fußballspiel“ gesehen, „vor allem in der ersten Halbzeit.“

In der hatten die Hausherren phasenweise deutlich mehr vom Spiel und waren mit einem frühen Doppelschlag in Führung gegangen. Nach feiner Flanke von der rechten Außenbahn traf Sebastian Schönacher per Kopfball zum 1:0 (16.). Kaum 60 Sekunden später marschierte Lukas Hauptmann aus halblinker Position in den Strafraum und schob den Ball überlegt am jungen Heilbrunner Torhüter Alihan Uzun vorbei zum 2:0 ins Netz.

„Da waren wir nach der Führung noch nicht wieder mit dem Kopf dabei“, kommentierte Walter Lang den schnellen zweiten Treffer, von dem sich seine Mannschaft jedoch nicht groß beeindrucken ließ, sondern ebenfalls mit einem Doppelschlag antwortete. In der 23. Minute hatte Maximilian Specker aus knapp 20 Metern freie Sicht und freies Feld; sein Flachschuss touchierte den rechten Innenpfosten und rollte von dort zum 1:2-Anschlusstreffer ins Netz. Zwei Minuten später konnte Specker von Münsings Kapitän Florian Buchloh nur durch ein Foul gebremst werden: Anton Krinner markierte per Elfmeter den 2:2-Ausgleich.

Nach dem Seitenwechsel konnte die Partie das Niveau der ersten 45 Minuten nicht ganz halten. „Es war in der zweiten Halbzeit insgesamt recht fehlerbehaftet, ohne dass eine Mannschaft das für sich nutzen konnte“, stellte Martin Grelics fest. Zwar verzeichneten die Gäste nun ein leichtes Chancenplus, aber einen Heilbrunner Freistoß wischte der eingewechselte Münsinger Torhüter Henri Werneburg flach aus dem Eck, ehe er einen Schuss von Felix Gellner in Manier eines Handballtorhüters mit dem Fuß abwehrte.

Auf der Gegenseite parierte Uzun einen Flachschuss von Johannes Gebel sicher, die letzte Gelegenheit die Partie für Münsing zu entscheiden, vergab Lukas Hauptmann, als er aus dem Gewühl heraus den Ball neben das Tor schlenzte. „Das war solide, absolut okay“, hob Gästetrainer Lang die Leitung seines jungen Keepers Uzun hervor. Und das Wichtigste: „Es hat sich keiner wehgetan.“