Ein Fingerzeig am 1. Spieltag?!

Für beide Seiten ist es ein erster Gradmesser, wie weit die eigene Form schon trägt. Letztendlich wird am ersten Spieltag keine Meisterschaft entschieden, aber einen ersten Fingerzeig an die Konkurrenz wollen sowohl Dennis Erkner mit dem 1. FC Eichsfeld wie auch sein Gegenüber Hendrik Penzel mit Thüringen Weida senden...

Eichsfeld-Trainer Dennis Erkner blickt dem Auftakt mit gespannter Erwartung entgegen: "Wir haben Lust auf die neue Saison und starten mit Vorfreude. In der Vorbereitung ist natürlich immer eine Unsicherheit, wo man letztendlich steht. Unsere Ergebnisse waren gemischt mit positiven Ausrufezeichen wie auch negativen Ergebnissen. Neben der Unsicherheit überwiegt aber die Vorfreude, dass es wieder auf dem Spielfeld brennt." Sein Gegenüber Hendrik Penzel ist ebenfalls positiv gestimmt: "Wir hatten eine intensive Vorbereitung mit hoher Trainingsbeteiligung, fünf Testspielsiegen und einem guten Trainingslager. Man merkt, dass die Mannschaft fokussiert ist, Qualität im Kader steckt und wir Lust auf die Saison haben. Natürlich gibt es immer Dinge, die man verbessern kann, aber das Grundgefühl ist: Wir sind bereit."

Erkner sieht Weida als echten Prüfstein: „Weida ist ein harter Brocken, sie haben einen tollen Kader. Mit Fahner Höhe und SCHOTT Jena sind sie für mich Topfavorit auf die Meisterschaft. Es wird ein super interessanter Gradmesser für uns.“ Auch Penzel weiß um die Stärke des Gegners, will aber selbst oben mitmischen: „Eichsfeld ist definitiv eine starke Mannschaft und schwer zu schlagen, gerade zu Hause. Klar ist: Es ist ein sehr anspruchsvoller Auftakt, und genau solche Spiele müssen wir gewinnen, wenn wir oben mitspielen wollen.“

Beide Trainer erwarten ein offenes, offensiv geprägtes Spiel mit viel Intensität, Tempo. Letztendlich werden wohl die Kleinigkeiten den Unterschied machen. Hier sind sich beide Trainer im Vorfeld einig. Dennis Erkner dazu: "Ein 0:0 würde mich deshalb total überraschen. Am Ende entscheiden Fitness, Taktik und auch das Quäntchen Glück über Sieg und Niederlage." Für Hendrik Penzel wird es vor allem auf die richtige Mischung ankommen: "Zum Saisonstart ist es immer wichtig, dass man schnell in den Rhythmus kommt, nicht zu nervös agiert und die Balance zwischen Spielfreude und Stabilität findet. Für uns wird entscheidend sein, dass wir kompakt stehen, Umschaltmomente sauber ausspielen und unsere individuelle Qualität auf den Platz bringen."