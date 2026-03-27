Ein Finale wollen sie vermeiden, das andere erreichen

Passabel ist der SV Zeltingen-Rachtig aus der Winterpause gekommen. Bis auf Alex Schiffmann, der erst vor Kurzem wieder ins Training eingestiegen ist, und Tim Ehses, der wegen muskulärer Probleme noch zwei Wochen pausieren dürfte, steht Trainer Marius Herrmann derzeit der komplette Kader zur Verfügung. Neu ist zudem Yusuf Kankaya vom SV Wittlich.
„Mit den Leistungen in den ersten Spielen in diesem Jahr bin ich sehr zufrieden. Die Jungs ziehen im Training super mit. Man muss bedenken, dass wir uns total im Umbruch befinden und eine sehr junge Truppe haben. Unsere ältesten Spieler sind 28 Jahre alt“, berichtet Trainer Marius Herrmann.
Im ersten Spiel gegen den Tabellenführer SV Wittlich unterlag der SVZR zwar deutlich mit 1:5, bei etwas mehr Spielglück wäre an dem Tag aber auch etwas mehr drin gewesen, meint der Coach: „Wir sind ganz früh in Führung gegangen und haben dann schnell den blöden Ausgleichstreffer kassiert. Ich muss aber zugeben, dass Wittlich sehr guten Fußball spielt und am Ende verdient gewonnen hat.“
Mit dem folgenden 2:2 beim Abstiegsmitkonkurrenten SG Altrich war der Coach nicht unzufrieden: „Auf dem Rasenplatz in Altrich haben wir uns sehr schwergetan. In der ersten Halbzeit haben wir unsere Chancen nicht genutzt und die Gastgeber kamen immer besser ins Spiel. Das Unentschieden war am Ende verdient, Altrich hätte durch zwei Standards kurz vor Schluss aber auch das Spiel gewinnen können.“
Der erste Sieg nach der Winterpause gegen Schlusslicht Hunsrückhöhe Morbach II war dann enorm wichtig. „Wir haben zur Halbzeit verdient mit 3:1 geführt, haben aber einfach nicht den Deckel draufgemacht. In der zweiten Hälfte war es ein offener Schlagabtausch. Zudem hat uns Maxi Schemer das Leben schwer gemacht. Am Ende waren wir froh, dass wir gewonnen haben. Ein Unentschieden wäre zu wenig gewesen“, meinte der 34-jährige Trainer nach dem knappen 4:3.
Von den bisherigen 16 Punkten hat der Tabellenzehnte 13 gegen die letzten vier Mannschaften geholt sowie einen Zähler gegen den unmittelbaren Tabellennachbarn SG Zell/Bullay. Herrmann sieht seine Mannschaft weiter unter Druck: „Wir spielen ganz zum Schluss in Herforst, wollen dort kein Endspiel haben, sondern den Klassenerhalt schon vorher geschafft haben.“
Im Gastspiel am Samstag ab 18 Uhr beim SV Dörbach rechnet sich der Coach durchaus etwas aus: „Dörbach hat den Vorteil, ohne Druck aufspielen zu können, und wir liefern müssen. Im Hinspiel haben wir das beim knappen 1:2 ganz gut gemacht, das möchten wir wiederholen.“
Ein Endspiel möchten die Blau-Weißen in dieser Saison doch noch erreichen. Durch Siege über den FC Gielert (5:1), den SV Dreis (5:1), den SV Gonzerath (5:2 nach Elfmeterschießen) und den Liga-Konkurrenten SG Mont Royal Kröv (2:0) hat das Team das Halbfinale um den Kreispokal erreicht. Am Karsamstag geht es nun daheim gegen den Ligakonkurrenten SG Neumagen/Leiwen. „Wir gehen als klarer Underdog in diese Partie. Aber wir spielen zu Hause, und die Mannschaft freut sich sehr auf dieses Spiel. Wir haben viele Stammzuschauer, die ihre Zeit für den Verein und die Mannschaft opfern. Es ist sicher alles drin“, sagt Herrmann.
Für die neue Saison führt der Sportliche Leiter Alexander Kappes bereits Gespräche mit Trainer und Mannschaft. Herrmann kann sich eine Fortsetzung seiner Tätigkeit vorstellen. Das soll nun in den nächsten Wochen final geklärt werden.