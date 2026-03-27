Ein Finale wollen sie vermeiden, das andere erreichen A 9: So ist der SV Zeltingen-Rachtig nach der Winterpause gestartet, und so geht Trainer Marius Herrmann die nächsten Aufgaben an. von Axel Kosch · Heute, 20:00 Uhr · 0 Leser

"Wir müssen liefern", fordert Zeltingen-Rachtigs Trainer Marius Herrmann. – Foto: FuPa/Verein

Passabel ist der SV Zeltingen-Rachtig aus der Winterpause gekommen. Bis auf Alex Schiffmann, der erst vor Kurzem wieder ins Training eingestiegen ist, und Tim Ehses, der wegen muskulärer Probleme noch zwei Wochen pausieren dürfte, steht Trainer Marius Herrmann derzeit der komplette Kader zur Verfügung. Neu ist zudem Yusuf Kankaya vom SV Wittlich.

„Mit den Leistungen in den ersten Spielen in diesem Jahr bin ich sehr zufrieden. Die Jungs ziehen im Training super mit. Man muss bedenken, dass wir uns total im Umbruch befinden und eine sehr junge Truppe haben. Unsere ältesten Spieler sind 28 Jahre alt“, berichtet Trainer Marius Herrmann. Im ersten Spiel gegen den Tabellenführer SV Wittlich unterlag der SVZR zwar deutlich mit 1:5, bei etwas mehr Spielglück wäre an dem Tag aber auch etwas mehr drin gewesen, meint der Coach: „Wir sind ganz früh in Führung gegangen und haben dann schnell den blöden Ausgleichstreffer kassiert. Ich muss aber zugeben, dass Wittlich sehr guten Fußball spielt und am Ende verdient gewonnen hat.“

Mit dem folgenden 2:2 beim Abstiegsmitkonkurrenten SG Altrich war der Coach nicht unzufrieden: „Auf dem Rasenplatz in Altrich haben wir uns sehr schwergetan. In der ersten Halbzeit haben wir unsere Chancen nicht genutzt und die Gastgeber kamen immer besser ins Spiel. Das Unentschieden war am Ende verdient, Altrich hätte durch zwei Standards kurz vor Schluss aber auch das Spiel gewinnen können.“ Der erste Sieg nach der Winterpause gegen Schlusslicht Hunsrückhöhe Morbach II war dann enorm wichtig. „Wir haben zur Halbzeit verdient mit 3:1 geführt, haben aber einfach nicht den Deckel draufgemacht. In der zweiten Hälfte war es ein offener Schlagabtausch. Zudem hat uns Maxi Schemer das Leben schwer gemacht. Am Ende waren wir froh, dass wir gewonnen haben. Ein Unentschieden wäre zu wenig gewesen“, meinte der 34-jährige Trainer nach dem knappen 4:3.